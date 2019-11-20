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  4. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева выпустили первый совместный трек

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева выпустили первый совместный трек

, 12:42 | Ниса Мурзанаева 116

Композитор и экс-солистка «ВИА Гры» теперь не только красивая звездная пара, но и востребованный творческий тандем.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева выпустили первый совместный трек. Радостную новость оба музыканта сообщили в Instagram-аккаунтах. Романтичная песня, которая теперь доступна на множестве цифровых площадок, называется «Мегаполисы». Речь в музыкальном произведении идет о любви.

Фанаты звездной пары давно надеялись услышать совместное творчество кумиров. Альбина Джанабаева прокомментировала значимое событие.

«И вы, и мы этого давно ждали!» — написала в публикации знаменитость.

 
 
 
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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Поклонники Валерия Меладзе и Альбины Джанабаева пришли в полный восторг от опубликованного трека. Лиричная баллада о любви отозвалась в сердцах многих подписчиков теплыми чувствами.

«Мечты сбываются!»

«Это огонь! Боже мой, это прекрасно!»

«Шикарная песня!» — написали фолловеры.

54-летний автор песен и композитор Валерий Меладзе и 40-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева сыграли свадьбу пять лет назад. Звездная чета воспитывает двух общих детей: Константина и Луку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Меладзе откровенно поведал о семейной жизни с Альбиной Джанабаевой.

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