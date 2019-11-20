Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева выпустили первый совместный трек

Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева выпустили первый совместный трек. Радостную новость оба музыканта сообщили в Instagram-аккаунтах. Романтичная песня, которая теперь доступна на множестве цифровых площадок, называется «Мегаполисы». Речь в музыкальном произведении идет о любви.

Фанаты звездной пары давно надеялись услышать совместное творчество кумиров. Альбина Джанабаева прокомментировала значимое событие.

«И вы, и мы этого давно ждали!» — написала в публикации знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 19 Ноя 2019 в 1:05 PST

Поклонники Валерия Меладзе и Альбины Джанабаева пришли в полный восторг от опубликованного трека. Лиричная баллада о любви отозвалась в сердцах многих подписчиков теплыми чувствами.

«Мечты сбываются!»

«Это огонь! Боже мой, это прекрасно!»

«Шикарная песня!» — написали фолловеры.

54-летний автор песен и композитор Валерий Меладзе и 40-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева сыграли свадьбу пять лет назад. Звездная чета воспитывает двух общих детей: Константина и Луку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Меладзе откровенно поведал о семейной жизни с Альбиной Джанабаевой.