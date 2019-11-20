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Силовик взял в заложники беременную жену, полиция оцепила целый квартал

, 12:54 | Игорь Рязов 38

В отношении следователя из Ростова-на-Дону теперь началась служебная проверка.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Следственное управление СК РФ по Ростовской области начало служебную проверку в отношении своего сотрудника. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина угрожал расправой своей беременной жене.

«Бытовой конфликт в квартире», как пишет пресс-служба главка СК по региону, произошел днем 20 ноября. Обеспокоенные пользователи соцсетей перед этим писали, что полицейские оцепили целый квартал по улице Красноармейской.

В МВД оперативно подтвердили, что перекрыли улицу. При этом причину полицейские раскрывать не стали, пояснив, что продолжают уточнять обстоятельства происшествия.

Позднее появилась информация, что мужчина взял в заложницы женщину. Источники сообщали, что злоумышленнику 39 лет и он вооружен. Более того, он якобы угрожал застрелить заложницу, требовал, чтобы его оставили в покое.

5-tv.ru выяснил, что злоумышленником оказался действующий подполковник СК по фамилии Ткачев. Его беременная жена пожаловалась на боли в животе, он вызвал ей скорую. По непонятной причине после этого мужчина вышел из себя — он взял пистолет и начал кричать, что всех убьет. К счастью, потом силовик передумал. Он сам отпустил жену — брать квартиру штурмом не пришлось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии с силовиком — капитана ФСБ избили в центре Москвы. Процесс попал на камеру.

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