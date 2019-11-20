ВКонтакте объявила о грядущем открытии представительства в Казахстане

В начале 2020 года ВКонтакте откроет представительство в Казахстане. VK является не только популярной соцсетью у местных жителей, но и одним из самых посещаемых сайтов вообще. Заниматься анализом особенностей потребления контента будет бывший руководитель SMM-редакции новостного портала Tengrinews.kz Олжас Салмурза. Ранее он работал менеджером проекта Yvision.kz.

Кроме того, он будет общаться с местными авторами, медиа и представителями бизнеса и поможет им развивать свои проекты в ВКонтакте. Таким образом, программа региональных представителей соцсети впервые выходит за пределы Российской Федерации. Казахстан был выбран не случайно: более 7,6 миллиона местных жителей активно пользуются мобильной и десктопной версией ВКонтакте.

Ранее 5-tv.ru рассказал о возможности поставить дизлайк ВКонтакте.