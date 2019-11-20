Названа предварительная причина порыва теплосети, из-за чего погибли два человека

Порыв теплосети на улице Аустрина мог произойти из-за повышенной транспортной нагрузки на участок. К такому выводу пришли в правительстве Пензенской области. По предварительной версии, из-за давления просела бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и коммунальную аварию.

«Почему не следили за гидравлическим режимом на теплотрассе? Почему, когда пошел большой объем подпитки воды, и в компании это видели, не приняли меры? Есть специальные технические возможности, чтобы обследовать инженерные коммуникации. Почему компания-собственник не занимается этой работой, зная о том, что могут быть порывы?» — заявил на совещании глава региона Иван Белозерцев.

Губернатор распорядился создать рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций в областном центре.

Как писал 5-tv.ru, яма образовалась возле магазина на улице Аустрина еще месяц назад. Об этом рассказали местные жители. Тогда ее засыпали и не приняли других мер. Технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев заверил, что никаких работ на этом участке компания не проводила, потому что теплосети здесь были в порядке.

Накануне на указанном месте LADA Largus с двумя людьми в салоне провалился под асфальт. Оба человека заживо сварились в кипятке. По данным УГИБДД, яма в несколько метров образовалась после размыва грунта, который произошел из-за порыва трубы.

Ранее 5-tv.ru писал, что момент падения машины в яму с кипятком попал на видео.