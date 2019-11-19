Жители Пензы рассказали, как машина оказалась в яме с кипятком

Жители Пензы рассказали о причинах гибели горожан в яме с кипятком. Как писал 5-tv.ru, трагедия произошла утром на стоянке возле магазина на улице Аустрина. Минивен LADA Largus с двумя людьми в салоне провалился под асфальт. Оба человека погибли. Яма шириною в несколько метров образовалась до того, как машина подъехала к стоянке. По данным УГИБДД, это произошло после размыва грунта. Под этим местом пролегают тепловые сети.

Как уточняют жительницы дома напротив, выбоина образовалась здесь в октябре после начала отопительного сезона.

«Приехала машина и засыпала эту яму. Не заделывали, а просто засыпали», — уточняет Оксана Советкина.

«Мы ожидали, что рано или поздно здесь провалится машина. Мы с ребенком каждый день тут ездим. Вот провалишься и сваришься заживо. А всем все равно», — добавила Анна Шибаева.

По словам технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева, организация не проводила работы в указанном месте.

«В этом году мы сети здесь не ремонтировали. Никаких парений не поступало. Все было в норме. То, что люди сказали — это рыночная информация. Порыв может произойти на любой трубе. Ремонт теплосетей не проводился с 90-х годов. В последние три года компания вложила миллиард в ремонт сетей, но этого недостаточно. Но работы по контролю мы проводим ежедневно, как предписано должностными инструкциями», — заявил представитель организации.

Филиал «Т Плюс» оплатит похороны погибших компенсацией и выдаст денежные компенсации их семьям, добавил Журавлев. Как рассказал на месте житель Пензы Эдуард Отставнов, погибшими оказались 49-летний Владимир Валялкин и его 54-летний коллега Игорь Чекасов. Мужчины занимались производством корпусной мебели. У Валякина остались трое детей, двое из которых учатся в младших классах.

Ранее 5-tv.ru писал, что момент падения машины в яму с кипятком попал на видео.