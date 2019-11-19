  1. Пятый канал
  4. Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

, 14:41 | Валентин Черников Видео 1 687

Автомобиль с двумя людьми внутри на ходу провалился под асфальт.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын, ВКонтакте @penza

Появились шокирующие кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе. Как писал 5-tv.ru, трагедия произошла утром на стоянке возле магазина на улице Аустрина. Минивен LADA Largus с двумя людьми внутри провалился под асфальт. Оба человека погибли.

Как видно на записи, яма шириною в несколько метров образовалась до того, как машина подъехала к стоянке. По данным УГИБДД это произошло после размыва грунта. Под этим местом пролегают тепловые сети. Из-под земли пошел пар. Вероятно, из-за него водитель не увидел выбоину. В последний момент шофер попытался объехать яму, но автомобиль накренился и рухнул вниз.

Спасатели извлекают жертв из выбоины с помощью крана. Провал шириною в несколько метров огорожен. На месте работают сотрудники МЧС, медики и полицейские. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком.

Читайте также

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком

Фото: из перевернувшейся машины в Петербурге выпал автомат
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

16:06
Боевика ИГ* посчитали беженцем в Европе
16:01
Минобороны РФ ответило на заявление МИД Турции о «невыполнении обещаний» по Сирии
15:58
Отец Тимати отказался финансово помогать младшей сестре рэпера
15:40
В РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
15:33
Появилось видео избиения капитана ФСБ в центре Москвы
15:26
Конкурс «Учитель будущего» стартовал в России

Сейчас читают

Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]