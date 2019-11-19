Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

Появились шокирующие кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе. Как писал 5-tv.ru, трагедия произошла утром на стоянке возле магазина на улице Аустрина. Минивен LADA Largus с двумя людьми внутри провалился под асфальт. Оба человека погибли.

Как видно на записи, яма шириною в несколько метров образовалась до того, как машина подъехала к стоянке. По данным УГИБДД это произошло после размыва грунта. Под этим местом пролегают тепловые сети. Из-под земли пошел пар. Вероятно, из-за него водитель не увидел выбоину. В последний момент шофер попытался объехать яму, но автомобиль накренился и рухнул вниз.

Спасатели извлекают жертв из выбоины с помощью крана. Провал шириною в несколько метров огорожен. На месте работают сотрудники МЧС, медики и полицейские. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком.