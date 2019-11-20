Актера сериала Пятого канала приняли за дерзко сбежавшего из ОВД преступника

Главным героем набирающего популярность в сети видео под названием «Побег из Шоушенка» оказался актер сериала Пятого канала. Некоторые популярные порталы и даже СМИ решили, что на ролике запечатлен реальный побег из отделения полиции.

На кадрах мужчина выпрыгивает из окна на втором этаже здания, держа в руках батарею, к которой он прикован наручниками. Сбегающий приземляется обеими ногами на крышу припаркованного под окном автомобиля. Быстро осмотревшись, мужчина слезает с машины и дает деру.

Видео уже появилось в популярных Telegram-каналах и на интернет-форумах. Очень часто его называют «Побегом из Шоушенка», по аналогии с известным фильмом о бегстве из тюрьмы. Под другим заголовком ролик также опубликовал серпуховский новостной портал OKA.FM.

Чем на самом деле был «Побег из Шоушенка»

На самом деле «Побегом из Шоушенка» оказался трюк актера сериала Пятого канала. Съемки попавшей на видео сцены прошли на минувшей неделе в Санкт-Петербурге. Актер выпрыгивал не из окна ОВД, а из здания администрации одного из муниципальных образований. Трюк оказался нужен для нового сериала под рабочим названием «Мушкетеры». Подробнее об этой сцене 5-tv.ru рассказал режиссер Максим Бриус.

«Снимали с помощью каскадера, конечно, этот эпизод. <…> А почему батарея? Потому что ее накануне отрезал сантехник и отключил от отопления. Следователи забыли, что батарея выключена, пристегнули преступника по обыкновению. Он увидел, что она отстегнула, и в момент, когда следователи отлучились, выпрыгнул в окно. Вот такой эпизод», — рассказал режиссер, добавив, что съемочная группа сама снимала происходящее на телефон и выложила ролик в сеть.

Сериал «Мушкетеры»

Новый сериал «Мушкетеры» снимают в жанре ироничного детектива. Название рабочее и еще может измениться. Сериал расскажет о сотрудниках полиции, которые проштрафились или стали неугодны начальству. В прошлом эти люди имели заслуги, поэтому вместо увольнения их перевили дожидаться пенсии в специальный отдел.

Главные роли в сериале исполнят Андрей Кузнецов, Алексей Шильников, Марк Овчинников, Андрей Погребинский, Алесь Снобковский и Александра Ильвес. Выход всех 16 эпизодов сериала в эфир запланирован на 2020 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вполне реальном побеге из полиции — жителю Ямала удалось смыться из отделения с собственным уголовным делом.