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Наркотики рекламировали на баннерах в Алма-Ате

, 14:56 | Ниса Мурзанаева 40

Пиарщики предлагали алмаатинцам тысячу рублей за регистрацию на сайте с запрещенными веществами.

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Наркотические вещества рекламировали на баннерах в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz. Авторы постеров предлагали алмаатинцам воспользоваться QR-кодом или перейти по ссылке на сайт, где можно приобрести запрещенные вещества.

«Еще и устраивают конкурс, где разыгрывают iPhone и прочие милые вещи. Условие конкурса — сфотографироваться с баннером, выложить у себя, отметить друзей и так далее», — поделился местный житель в Facebook.

Помимо конкурсов рекламщики предлагали пользователям награждение в виде одной тысячи рублей за регистрацию. Деньги можно было потратить на первое приобретение на данном сайте. Рекламные щиты разместили еще в нескольких городах Казахстана, а также в населенных пунктах Кыргызстана и Узбекистана.

В Управлении городского планирования и урбанистики Алма-Аты сообщили, что изначально QR-код переводил на безопасный сайт. Однако позже злоумышленники поменяли информацию, опубликованную на интернет-страницах.

В настоящий момент все баннеры с рекламой наркотиков демонтированы. Правоохранители установили личность заказчика и предприятие, осуществлявшее установку билбордов. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье.

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