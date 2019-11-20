Наркотики рекламировали на баннерах в Алма-Ате

Наркотические вещества рекламировали на баннерах в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz. Авторы постеров предлагали алмаатинцам воспользоваться QR-кодом или перейти по ссылке на сайт, где можно приобрести запрещенные вещества.

«Еще и устраивают конкурс, где разыгрывают iPhone и прочие милые вещи. Условие конкурса — сфотографироваться с баннером, выложить у себя, отметить друзей и так далее», — поделился местный житель в Facebook.

Помимо конкурсов рекламщики предлагали пользователям награждение в виде одной тысячи рублей за регистрацию. Деньги можно было потратить на первое приобретение на данном сайте. Рекламные щиты разместили еще в нескольких городах Казахстана, а также в населенных пунктах Кыргызстана и Узбекистана.

В Управлении городского планирования и урбанистики Алма-Аты сообщили, что изначально QR-код переводил на безопасный сайт. Однако позже злоумышленники поменяли информацию, опубликованную на интернет-страницах.

В настоящий момент все баннеры с рекламой наркотиков демонтированы. Правоохранители установили личность заказчика и предприятие, осуществлявшее установку билбордов. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье.