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В честь юбилея «Друзей», фанаты сериала смогут приобрести личные вещи героев

, 18:48 | Алиса Старжевская 24

Среди знаменитых лотов — костюм броненосца Росса, гавайское платье Рэйчел, а также лодка из квартиры Джоуи и Чендлера.

Фото: Кадр из т/с "Друзья"

Личные вещи героев сериала «Друзья» будут проданы с аукциона. Такой подарок поклонникам со средствами решил устроить правообладатель ситкома — телекомпания Warner Bros. Television, пишет «Ридус».

Продажей займется компания Prop Store, которая специализируется на вещах из кинофильмов и телесериалов. В числе желанных лотов– костюм броненосца, в котором появляется на экране Росс, платье Рэйчел в гавайском стиле, копия кушетки Central Perk и лодка — единственное, что оставили грабители в квартире Джоуи и Чендлера в одной из серий сериала.

Фанатам предложат приобрести не только оригинальные предметы, но и их копии. Цена одной вещи может варьироваться от одной до 15 тысяч долларов. Как рассказывает пресс-служба компании, выручка от аукциона поступит в пользу благотворительной организации, занимающейся предотвращением самоубийств.

В этом году комедийный ситком отметит свое 25-летие. Телесериал рассказывал о жизни большой молодежной компании из Нью-Йорка. За десять лет телевизионного эфира он был признан одним из лучших сериалов за всю историю американского телевидения в своем жанре. Работа актеров и сценаристов «Друзей» была отмечена премиями «Эмми» и «Золотой глобус».

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