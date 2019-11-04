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Дженнифер Энистон закрутила новый роман

, 9:40 122

Звезда сериала «Друзья» знакома с новоиспеченным бойфрендом на протяжении нескольких лет, но встречаться они начали только сейчас.

Фото: PA Wire/PA Images

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон закрутила новый роман. Новоиспеченным бойфрендом 50-летней актрисы стал режиссер Уилл Спек. Парочка знакома друг с другом уже на протяжении нескольких лет. Несмотря на это, встречаться влюбленные стали только сейчас, пишет Starhit.

Дженнифер Энистон в прошлом два раза была замужем. Первым официальным супругом знаменитости был Брэд Питт. Актеры прожили вместе около пяти лет и подали на развод. Вторым мужем известной американки стал еще один коллега Джастин Теру. Этот брак также потерпел крах.

Пережив серию неудач в личной жизни Дженнифер Энистон на протяжении длительного времени пыталась найти себе спутника и наконец отважилась на новый роман. Своего 49-летнего избранника актриса считает остроумным и отзывчивым. Вездесущие папарацци неоднократно заставали влюбленных во время свиданий. Официального выхода в свет у Дженнифер Энистон и Уилла Спека еще не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Энистон поцеловалась с Эллен Дедженерес в эфире телешоу.

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