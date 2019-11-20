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Путин заявил о достижении самого низкого в истории России уровня безработицы

, 14:49 | Карина Бернтгольц Видео 8

Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!», президент прокомментировал экономическую ситуацию в стране.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране наблюдается позитивная экономическая динамика, несмотря на темпы снижения экономических показателей в мире. С соответствующим заявлением глава государства выступил на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

Характеризуя экономическую ситуацию в РФ, политический лидер отметил, что в стране постепенно сокращается уровень безработицы. За январь — сентябрь 2019 года он снизился до 4,6% экономически активного населения. Данный показатель является самым низким за всю современную историю России, подчеркнул Путин.

По словам российского президента, позитивная динамика также заметна на снижающемся уровне инфляции.

«Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции: текущий рост потребительских цен — 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру 3% и, может быть, даже ниже», — заявил глава государства.

Путин добавил, что заработная плата россиян постепенно растет, однако, несмотря на это, располагаемые доходы граждан остаются практически неизменными. Лидер РФ призвал обратить внимание на данные показатели и достигнуть положительных результатов в этом направлении. По словам Путина, увеличение располагаемых доходов россиян — важнейшее направление работы правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие задачи на последнем совещании с правительством обозначил Владимир Путин.

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