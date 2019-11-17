Какие задачи на последнем совещании с правительством обозначил президент?

О поддержке отечественного производителя много говорили в понедельник на совещании президента с членами правительства. Владимир Путин акцентировал внимание на том, что одна из ключевых задач исполнительной власти сейчас — это реализация национальных проектов.

В ближайшее время необходимо запустить процесс, чтобы нужная для этого техника производилась в России. В планах властей приобретение почти пяти тысяч наименований в самых разных областях: от медицины до строительства дорог. Причем техника должна быть конкурентоспособной — это даже не обсуждается. В выигрыше в итоге все. Бюджетные средства будут работать на развитие российской экономики. Появятся новые рабочие места.

Владимир Путин: «Созданы производственные мощности, высококвалифицированные коллективы на этих предприятиях работают. Они должны работать и дальше, не выпуская кастрюли, как это было в конце 90-х или в начале 2000-х годов, а должны выпускать высокотехнологичное оборудование и технику. Поэтому нужно их загружать тем, что они могут выпускать, и ритмично финансировать эту работу».

На заседании президент поддержал инициативу по распространению специального налогового режима для самозанятых. Сейчас он действует в четырех крупных регионах.

Россияне, которые оказывают платные услуги самостоятельно, должны перечислять в бюджет страны от 4 до 6% от суммы своего дохода. Эксперимент признан удачным.

Говорили о ремонте и строительстве дорожного покрытия. Главное достижение — местные власти активно участвуют в процессе. Почти 75% из двух тысяч километров построенных дорог — это региональные трассы.

И еще один важнейший вопрос. В декабре Минздрав прогнозирует рост заболеваемости гриппом. По словам главы министерства Вероники Скворцовой, готовность в регионах полная. Особое внимание — группам риска. Это врачи, учителя, работники ЖКХ. На что президент заметил, что членов правительства тоже можно отнести к группе риска. С людьми ведь работают.

Владимир Путин: «А кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три — три человека. Четыре, я тоже сделал. Гриппом заболел — самострел! Ну а как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом».

На данный момент, благодаря широкой информационной кампании, привиты почти 40% россиян, а это больше 55 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин подписал закон, обязывающий сообщать о передаче долга коллекторам.