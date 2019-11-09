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  4. Валерия Гай Германика впервые показала видео с новорожденным ребенком

Валерия Гай Германика впервые показала видео с новорожденным ребенком

, 15:33 | Карина Бернтгольц Фото 243

О том, что малыш появился на свет, режиссер рассказала пару дней назад.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва, Instagram @germanicaislove_official

Валерия Гай Германика умилила подписчиков новым видео в Instagram. Режиссер опубликовала в сторис кадры, на которых ее дочь везет коляску, где лежит новорожденный малыш.

«Ну, вот очень удобно», — иронично заметила звездная мать в подписи к ролику.

Новость том, Гай Германика родила третьего ребенка, фанаты узнали буквально пару дней назад, когда кинодеятель выложила в сторис снимки с воздушными шариками и поздравительными открытками. Поклонники убеждены, что у звезды родился мальчик. Однако сама Валерия эту информацию никак не комментировала.

Режиссер пока старается держать в секрете сведения о младенце. Ни его пол, ни имя она еще не называла. Да и на новом видео она не стала показывать лицо малыша — на ролике видно только коляску.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о беременности 35-летней Германики стало известно пять месяцев назад, когда она появилась на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр» с заметно округлившимся животом. Отцом ребенка стал бизнесмен из Новокузнецка Денис Молчанов.

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