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Морская военная полиция продемонстрировала боевые навыки в Крыму

, 16:24 Эфирная новость 54

В ходе учений российские военнослужащие отразили нападение диверсантов на десантный корабль.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

Морская военная полиция Черноморского флота впервые продемонстрировала свои боевые навыки. По легенде, на колонну техники во время погрузки на десантный корабль напали диверсанты. Они подошли с моря на скоростных катерах и открыли огонь. Но им наперерез выдвинулись военные полицейские. При поддержке сухопутных подразделений они успешно перехватили неприятеля и нейтрализовали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о масштабных учениях в Черном море, в ходе которых отрабатывалось спасение моряков затонувшей подводной лодки с помощью глубоководного аппарата.

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