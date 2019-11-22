Морская военная полиция продемонстрировала боевые навыки в Крыму

Морская военная полиция Черноморского флота впервые продемонстрировала свои боевые навыки. По легенде, на колонну техники во время погрузки на десантный корабль напали диверсанты. Они подошли с моря на скоростных катерах и открыли огонь. Но им наперерез выдвинулись военные полицейские. При поддержке сухопутных подразделений они успешно перехватили неприятеля и нейтрализовали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о масштабных учениях в Черном море, в ходе которых отрабатывалось спасение моряков затонувшей подводной лодки с помощью глубоководного аппарата.