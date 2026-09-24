Пустой экран вместо трейлера? Актеры «Черного шелка» устроили брейншторм

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Премьера картины запланирована на весну 2027 года.

Фото, видео: Кадр из к\ф «Чёрный шёлк», реж.: Андрей Волгин, 2027г.; 5-tv.ru

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Команда «Черного шелка» придумала промокампанию фильма

На закрытом созвоне команды фильма «Черный шелк» актеры и создатели картины обсудили необычную идею промокампании. Участники встречи рассуждали, как привлечь внимание зрителей в условиях, когда привычные рекламные форматы перестают работать. Видео публикует 5-tv.ru.

В обсуждении приняли участие Милош Бикович, Максим Матвеев, Чжэн Ханьи, Полина Куценко, Александар Радойичич и другие члены съемочной группы.

Одна из предложенных идей — отказаться от классического трейлера и показать зрителям полностью черный экран без логотипов, объяснений и кадров из фильма.

«Представьте, что если вместо трейлера у нас на экране появляется чернота. Ну просто черный экран. Никаких трейлеров, никаких логотипов, никаких объявлений, никаких объяснений», — предложил Милош.

Участники созвона начали развивать идею: по их задумке, необычный ролик мог бы вызвать вопросы у зрителей — они начали бы искать объяснение происходящему. В обсуждении прозвучали сравнения черного экрана с «Черным квадратом» Малевича, космосом и другими образами.

При этом часть команды попыталась найти практический смысл такой концепции. Участники предположили, что зрители могут решить, будто произошла техническая ошибка с показом, а затем заинтересоваться причиной появления необычного промо.

В итоге обсуждение превратилось в творческий спор о границах рекламных форматов. Среди идей прозвучало даже предложение добавить в черный экран редкие звуки или сделать повторную акцию в день премьеры, чтобы зрители снова ожидали продолжения необычного приема.

Участники с иронией отнеслись к предложению, после чего разговор завершился неожиданным исчезновением собеседников из созвона.

Фильм «Черный шелк» станет продолжением детективной картины «Красный шелк», которая вышла в 2025 году. Главные роли в новой ленте исполнили Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Режиссером проекта выступил Андрей Волгин.

Производством фильма занимаются Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат». Премьера картины запланирована на весну 2027 года.

Первая часть истории — фильм «Красный шелк» — собрала 688 миллионов рублей в российском прокате и 1,8 миллиона долларов в Китае. Права на его показ были проданы в 48 стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершились съемки детективного блокбастера «Черный шелк». Создатели картины представили тизер-постер после окончания основного этапа производства.

События фильма разворачиваются в Шанхае 1930-х годов. По сюжету вокруг загадочного груза начинается охота, в которую оказываются вовлечены агенты разных государств.

Для создания атмосферы эпохи съемочная команда построила семь специальных объектов. Среди них — полноразмерная декорация японского пассажирского лайнера 1930-х годов и копия дирижабля Graf Zeppelin.

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