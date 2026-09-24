Проигнорировал запреты: мужчина умер в больнице после нападения медведя в Туве

Медведь задрал туриста в Туве

В Туве медведь задрал туриста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.

Мужчина вместе с группой других туристов прибыл этот регион из Москвы. Они отправились на рыбалку на реку Большой Енисей в один из отдаленный район Тувы.

По предварительным данным, днем на одного из отдыхающих напал медведь. Мужчина сильно пострадал: были вырваны мягкие ткани лица. Его удалось доставить в медицинское учреждение, но спасти жизнь врачи не сумели.

«Состояние мужчины ухудшилось. Он скончался в больнице», — уточнил Салчак.

Он также добавил, что эта группа туристов нарушила сразу несколько запретов, введенных в республике из-за медведей. Среди них: нахождение в лесных массивах и полный запрет на рыбалку.

До этого в 2026 году в Туве еще не было зарегестрировано ни одного нападения этих хищников на человека. Однако фиксировались случаи выхода данных животных к населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медведь убил 39-летнего мужчину в лесничестве Красноярского края. Погибший работал там лесозаготовителем и сторожем.

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