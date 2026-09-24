«В тайге живут 500 человек»: могли ли пропавшие Усольцевы уйти в секту
Семья подходила для культа по нескольким критерия.
Фото: www.globallookpress.com/Konstantin Mikhailov
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Бывший сектант Коробков: пропавшие Усольцевы могли присоединиться к культу
Спустя год после исчезновения семьи Усольцевых появились новые версии произошедшего. Среди них — уход в секту. Возможность такого сценария эксперты обсудили в одном из шоу на федеральном канале.
Ушли в секту?
Одной из обсуждаемых версий стала возможная связь семьи с сектами. Ее озвучили люди, которые рассказывали о собственном опыте пребывания в подобных организациях. Бывший адепт деструктивной секты Лариса Соболева предположила, что исчезновение могло быть связано с попаданием в закрытое сообщество.
«Мне кажется, что они сейчас могут находиться в секте. Я знаю, о чем я говорю. Дело в том, что я сама пробыла в тоталитарном культе „Ашрам-Шамбала“ 18 лет», — заявила она.
По ее словам, люди, оказавшиеся под влиянием таких организаций, могут прекращать общение с близкими и отправлять сообщения о том, что с ними все в порядке. Однако возник вопрос: могли ли Усольцевы присоединится к культу со своей пятилетней дочерью Ариной?
«Дело в том, что единственное, что меня очень сильно смущает, что именно в „Ашрам-Шамбале“, вот именно в этой секте проблематично быть с ребенком. Там дети не приветствуются. Там даже разделяется, если семья, там разделяются мужчины и женщины. Это совершенно два разных направления: женское, мужское», — ответила Лариса.
Можно ли присоединится к культу с ребенком?
Эту версию также прокомментировал Денис Коробков, рассказавший, что провел 15 лет в секте Виссариона. Он отметил, что организация находилась в Красноярском крае, примерно в 200 километрах от места, где исчезли Усольцевы.
По его мнению, версия о возможном попадании семьи в оккультную группу имеет право на рассмотрение. В качестве аргументов он назвал интерес Усольцевых к эзотерике и предполагаемый кризисный период в их жизни.
Также Коробков рассказал о прошлом Сергея Усольцева. По его словам, мужчина некоторое время был связан с неопятидесятнической общиной.
«Насколько я знаю, Сергей Усольцев, он некоторое время был неопятидесятником. То есть он входил в неопротестантскую церковь, был пастором неопятидесятников до 18-го года», — сказал Коробков.
В студии также обсудили, что наличие маленького ребенка все-таки не могло помешать подобному сценарию. По словам Коробкова, в общину Виссариона люди приезжали вместе с семьями.
«В общину Виссариона приезжали с детьми, с собаками и вообще с бабушками с дедушками. Не было такого разграничения, что могут приехать только так или так», — рассказал он.
По словам Коробкова, несмотря на громкую историю вокруг ареста лидера общины, в тайге до сих пор могут находиться люди, связанные с этим сообществом.
«В тайге там живут человек, наверное, 500 до сих пор», — заявил он.
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