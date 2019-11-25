Как правильно отмечать Пасху: ритуалы, приметы и обычаи

Какого числа Пасха в 2020 году

Пасха в 2020-м выпадает на 19 апреля. Издревле этот праздник занимал особое место в календаре верующих людей. Священным праздником Пасха в России остается и по сей день. Каждый год тысячи россиян выстраиваются в Крестный ход, храмы заполняются верующими, а в воздухе повисает ожидание пасхального чуда.

Для многих празднование торжества сводится к выпеканию куличей и приготовлению творожной пасхи. На самом деле, праздник имеет не только давнюю историю, но и глубокие традиции. О том, как правильно праздновать Пасху, о ее ритуалах и обычаях, читайте в материале 5-tv.ru.

История праздника Пасхи

Начнем не просто с истории возникновения Пасхи как центрального праздника христианской религии, но с истории появления такого дня как воскресенье. Последний день недели получил это название, потому как воскрешение Иисуса Христа произошло на седьмые сутки после начала его мученичества.

Согласно Евангелию, тело Иисуса сняли с распятия в пятницу вечером. Суббота у иудеев считается днем отдыха. На рассвете недели (Так называли воскресение до нашей эры, от слова «не делать». — Прим. ред.) к гробу пришли сочувствующие Иисусу женщины: Мария и Мария Магдалена. Однако гроб, в котором должен был лежать сын Господа, оказался пуст. Весть о воскрешении мученика быстро облетела народ. Так седьмой день недели стал днем Воскрешения Иисуса Христа и получил соответствующее название.

Паоло Веронезе «Воскрешение Христа»

День Воскресения Господня сегодня занимает центральное положение в культуре православных христиан. Пасху часто называют Праздником праздников и Торжеством торжеств. А вот дата у него плавающая.

Изначально христиане праздновали Пасху одновременно с иудеями — 14 марта. В II веке, по указу Сикстуса — тогдашнего главы Римской церкви, священное празднество перенесли. Это привело к разногласиям внутри самой церкви, поскольку епископы руководствовались разными пасхалиями (система расчета даты Пасхи. — Прим. ред.). Такая неопределенность имела влияние и на обычных верующих. Празднуя Пасху в разные дни, христиане теряли ощущение религиозного единства.

Окончательное решение о систематизации даты празднования Пасхи было принято на Никейском Соборе в 325 году. Отныне Торжество торжеств отмечали в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше весеннего равноденствия, то есть уже после 21 марта.

Почему едят куличи и красят яйца

Согласно преданию, воскресший Иисус являлся к ученикам во время трапез. Позже его сподвижники начали оставлять кусок хлеба в центре стола на случай появления Сына Господня. Сегодня это уже не тот пресный хлеб, который ел Христос. Теперь это сдобное тесто с изюмом и творожной пасхой.

Пасхальная традиция есть яйца происходит из того, что они запрещены к употреблению в Великий пост. Поэтому верующие с особенным наслаждением добавляют это привычное для многих людей блюдо в свой рацион после долгого отказа. В древности крашеные яйца сначала дарили детям. Малышам Великий пост давался сложнее, чем взрослым. С каким удовольствием они ели пасхальное украшение!

А вот красить, по пасхальной легенде, начали после того, как Мария Магдалена преподнесла римскому императору Тиберию яйцо со словами «Христос Воскресе!». Самодержец ответил, что человек не может воскреснуть так же, как и преподносимое ему яйцо — покраснеть. Скорлупа яйца тут же приобрела красный оттенок.

Василий Верещагин «Поднесение даров Марией Магдалиной Римскому императору Тиберию»

Так возникла традиция есть и дарить друг другу на Пасху красные яйца, цвет которых символизирует гроб Господень. По пасхальной традиции, ее готовят в деревянной таре с вырезанными буквами ХВ на внутренней стороне.

А вот обычай украшать пасхальные яйца узорами и иллюстрациями появился значительно позже. С течением времени возникали новые технологии и инструменты. Если в царскую эпоху пасхальные яйца в России красили с помощью луковой шелухи, то сегодня их покрывают специальной краской, рисуют узоры, украшают наклейками.

Как правильно праздновать Пасху

Пасха не зря считается днем очищения. Воскрешение Иисуса говорит о том, что он не скован законами земной жизни и присущими ей страстями. Его помыслы чисты, а душа — бессмертна. Пасха — это день, когда нужно совершать хорошие поступки, не допуская злословия на языке и черных мыслей в голове.

Что нельзя делать на Пасху:

Злословить.

Ввязываться в ссоры.

Употреблять крепкие алкогольные напитки (только вино).

Заниматься делами, которые можно отложить.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Давать взаймы.

Проливать кровь животных (в том числе охотиться и рыбачить).

Предаваться плотским страстям.

Выбрасывать еду.

Что можно делать на Пасху:

Утром лучше умыться водой, в которой лежали золотые и серебряные украшения. Днем обязательно выстоять церковное богослужение.

За обедом можно есть все то, что было запрещено потреблять в пищу в Великий пост. Но и тут важно не переедать!

В Пасху нужно покаяться в прегрешениях и попросить прощения у тех, кого могли обидеть. И, главное, простить тех, кто мог чем-то задеть вас.

Сделать подарки самым близким.

Пасхальные приметы

Религия занимала особое место в жизни наших предков. Неудивительно, что Пасха, главный праздник православных христиан, считается днем, когда грань между божественным и мирским тоньше обычного. Научившись замечать пасхальные приметы, можно многое узнать о себе и своем будущем.

Издревле известно, что именно в ночь с Чистого четверга на Страстную пятницу снятся вещие сны.

Звуки стучащего по коре дерева дятла говорят о приходе достатка в дом и даже приобретении собственного жилья.

Увидеть пасхальный рассвет предвещает наступление белой полосы в жизни.

Пасхальные ритуалы

Кажется, что в Пасхальную неделю чудесами пропитан сам воздух. Не зря наши предки, в чьей жизни религия играла центральную роль, подметили, что некоторые ритуалы, если их проделать на Пасху, всегда работают.

Девушкам, чтобы сохранить красоту, нужно окунуть в воду пасхальное яйцо, а потом этой же водой умыться.

Чтобы защитить себя от воздействия злых сил, нужно освятить свое серебряное кольцо в церкви. Сделать это необходимо в Страстную пятницу.

Именно на Пасхальной неделе русские девицы загадывали желание. Считалось, что загаданное непременно исполнится. Поможет этому теплая энергетика, которой пропитана вся Пасхальная неделя. Очень важно и самому прочувствовать дух праздника. Поблагодарите за то, что у вас уже есть. Любящая семья, преданные друзья — величайшая ценность! Ни одна в мире вещь их вам не заменит.

ТАСС / Сергей Фадеичев

Празднование Пасхи не сводится исключительно к ее материальной составляющей, вроде кулича или крашеных яиц. В основе праздника лежит светлое чувство и ощущение обновления, которое способен прочувствовать каждый, если отвлечется от мирской суеты и взглянет на пробуждающуюся от зимней спячки природу.

В России Пасха традиционно ассоциируется с пробуждением природы. Вместе с ней обновляется и человек. Все реже народ прячется от морозов дома и чаще выходит на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.