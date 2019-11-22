Чем живет Рунет и о чем думает интернет-бизнес? Программа RIW-2019

Форум «Неделя российского интернета» или Russian Internet Week 2019 (RIW-2019) уже в 12-й раз соберет на одной площадке крупнейших представителей IT-отрасли, инвесторов и представителей государства. Мероприятие пройдет 12–13 декабря в московском Центре Международной Торговли.

Как сообщил помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков, одной из важнейших тем RIW-2019 станет обсуждение нацпрограммы «Цифровая экономика». По его словам, Минкомсвязи собирается подвести итоги уходящего года, ставшего подготовительным к полноценной реализации проекта, и обсудить вызовы и задачи на предстоящий год.

«Многие проекты, которые в этом году находились на стадии проектных работ, тестирования и пилотирования, в 2020-м перейдут в полноценную реализацию. Это и обеспечение мобильной связью федеральных автотрасс, и прокладка подводной волоконно-оптической линии связи с Камчатки на Чукотку, и запуск нескольких суперсервисов, и работы по развертыванию сетей 5G в городах-миллионниках», — сказал Новиков.

Отдельное внимание Министерство намерено уделить на форуме развитию сквозных цифровых технологий (СЦТ). В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» уже утверждены дорожные карты по семи направлениям: нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реальностей и технологии беспроводной связи. В рамках RIW-2019 предстоит также обсудить вопросы подготовки кадров для цифровой эпохи, развития инфраструктуры и проблемы информационной безопасности.

По словам главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, в этом году программа форума будет насыщена смыслами, обсуждениями и аналитикой.

«Только в первый день RIW мы планируем рассказать о главных цифрах Экономики Рунета, аспектах цифровой экономики, Sharing Economy, а также презентовать в рамках Недели Российского Интернета исследования на темы: Искусственный интеллект в бизнесе и ритейле, Экосистема/Экономика мобильных приложений в России (Jobs In Apps 2019), Цифровые компетенции музейных сотрудников, Дайджест „Право в IT“, а также расскажем про тренды Рунета 2020 и представим визионерский HOT-лист 2020», — рассказал он.

В условиях цифровой трансформации российского общества ключевой идеей Russian Internet Week стало влияние IT-технологий на улучшения жизни граждан и развитие интернет-бизнеса. Особую концепцию в связи с этим будет представлять Москва.

«Это вариант развития технологичного мегаполиса в современном мире — города, близкого своим жителям, интересного туристам, полезного науке, бизнесу, экономике. Столица покажет собственный цифровой уровень, основанный на изучении глобальных практик, но освоенный на месте. Этот опыт уже востребован городами-миллионниками, а какие-то элементы пригодятся и в других городах России», — пояснил глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Ожидается, что в мероприятия форума Russian Internet Week 2019 посетят более пяти тысяч человек и более 35 тысяч зрителей будут наблюдать за ними онлайн. Среди них лидеры интернет-индустрии, руководители крупных компаний, эксперты, топовые блогеры Рунета, нацеленные на конструктивный диалог с государством.