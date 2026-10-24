Подхватили вирус или майнер? Как понять, что ваш телефон взломали мошенники

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

Есть ряд тревожных признаков возможной кибератаки.

Как понять, что телефон взломали мошенники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Понять, что ваш телефон взломали мошенники можно, если он быстро разряжается

Взлом телефона и компьютера можно обнаружить по ряду признаков. О них «Известиям» рассказал руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект», эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян.

«Большинство людей не разбираются в логах и процессах, они и не должны. Достаточно следить за простыми маркерами», — отметил он.

По словам эксперта, тревожный звоночек есть, если устройство стало подозрительно быстро разряжаться, хотя хозяин не играет в игры и не смотрит видео. Возможно, в фоновом режиме работает вредоносная программа или майнер.

Также подозрение должен вызвать самопроизвольный запуск функций, которые пользователь точно не включал, например, Wi-Fi или Bluetooth, неожиданные странные всплывающие окна или приложения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как обнаружить, что на вас заказали мошенническую кибератаку. Так, постоянный поток подозрительных сообщений от разных отправителей может указывать на попадание номера в базы аферистов.

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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