Фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд на Гран-при Японии

Алена Косторная поставила новый мировой рекорд в японском Саппоро, сообщает РИА Новости. За выступление в короткой программе на заключительном этапе серии Гран-при фигуристка получила 85,04 балла.

Предыдущий рекорд принадлежал Рике Кихире. После выполнения короткой программы японская спортсменка заработала 83,97 балла. На этот раз прошлогодняя победительница финала Гран-при оказалась позади россиянки. Третье место занимает американка Карен Чен.

За плечами у 16-летней Косторной победа в финале юниорской серии прошлого сезона и второе место в позапрошлом сезоне. Также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира 2018 года. В текущем сезоне Косторная выиграла этап Гран-при во французском Гренобле.

Первенство на японском этапе Гран-при пока под вопросом, ведь впереди произвольная программа. Для выступления в ней Кихира впервые заявила прыжок в четыре оборота. Финал Гран-при Международного союза конькобежцев состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что американская фигуристка выразила уважение Туктамышевой.