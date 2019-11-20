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Американская фигуристка выразила уважение Туктамышевой

, 19:22 | Валентин Черников 12

Мэрайя Белл сказала, что россиянка может служить ей источником вдохновения.

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Американская фигуристка Мэрайя Белл заявила, что уважает Елизавету Туктамышеву и признает ее мастерство. Об этом она рассказала в интервью «Газете.ru».

По словам спортсменки, россиянка может служить ей источником вдохновения. В юности Лиза выполняла тройной аксель. Позже она его «потеряла» и несколько лет боролась, чтобы вернуть.

«Теперь она вновь стала сильной, делает два трикселя в произвольной — это очень впечатляет и лишний раз доказывает, что у нас нет ограничений», — сказала Белл.

Американская фигуристка Мэрайя Белл завоевала две медали на этапах Гран-при, где уступила только россиянкам: во Франции — Алене Косторной и Алине Загитовой, а в Москве — Александре Трусовой и Евгении Медведевой.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Елизавета Туктамышева предстала в образе императрицы.

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