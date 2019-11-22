Заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ проходит в Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала законодателей Содружества Независимых Государств принять самое активное участие в подготовке празднования 75 годовщины Победы. В Петербурге проходит пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. В этом году оно юбилейное — пятидесятое по счету.

«На протяжении времени менялся состав национальных парламентских делегаций, рабочих органов, да собственно и самой Ассамблеи. Но неизменными оставались преемственность идеалу парламентского сотрудничества, стремление к обеспечению гармоничного развития правовых систем и сближению законодательств стран Содружества, готовность решать актуальные вопросы», — сказала спикер Совета Федерации РФ, Валентина Матвиенко.

Сегодня парламентарии стран СНГ рассмотрят ряд проектов модельных законов, в том числе по экологическому и социальному туризму. Также примут рекомендации по применению международного гуманитарного права при противодействии терроризму.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на весеннем заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ было рассмотрено и согласовано более десятка законодательных актов — об ипотеке, о праве наследования, об этике нанотехнологий и другие.