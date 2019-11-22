Андрей Гайдулян рассказал, что общего у него с персонажем сериала «СашаТаня»

Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян накануне выхода новых эпизодов популярного ситкома рассказал, что общего между ним и его героем Сашей Сергеевым.

«Многое из того, что делает в сериале Саша, я себе вообще не представляю, как может делать здоровый взрослый человек. Но что-то человеческое в нем все-таки есть, он старается быть честным и порядочным человеком, подчеркиваю — старается. Это очень важные и для меня качества, и я стараюсь им соответствовать», — сказал Гайдулян в интервью интернет-изданию StarHit.

По словам актера, бывало, что события в сериале перекликались с реальной жизнью и ему приходилось играть то, что делал в реальности только что.

«Особенно это было заметно в самом начале, в первых сезонах, когда я тоже, как и мой герой, стал отцом. Доходило до того, что я играл в кадре то, с чем сталкивался в реальной жизни», — рассказывает Гайдулян.

При этом актер признает, что этот сериальный персонаж, в образе которого он находился на протяжении 200 серий, сыграл «одну из ключевых» ролей в его карьере.

«Можно сказать, что я прожил с ним вместе большую жизнь: от 16 до 27 лет. Хотя, почему прожил, наша история продолжается», - отметил Гайдулян, предположив, что это вообще еще только начало.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, интригующий кадр со съемок нового сезона сериала «СашаТаня» опубликовала в соцсетях сериальная жена Гайдуляна Валентина Рубцова.