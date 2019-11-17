Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»

Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня». На своей странице в Instagram актриса разместила фотографию, на которой она примеряет откровенный образ.

Девушка с ярким макияжем стоит у стола в пикантной позе. Тело актрисы украшает короткая кожаная юбка и жилет. Сзади пристроился ее сериальный муж в исполнении Андрея Гайдуляна. Сам актер предстал в не менее эпатажном наряде — в бомбере с ярким узором и алой водолазке.

Instagram @yalav

Не меньший интерес у фанатов вызвало присутствие в комнате сотрудника полиции. В целом же поклонники сериала обрадовались возвращению любимых героев на экраны.

«Наконец-то»;

«Ждем»;

«Ура, дождалась».

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Рубцова удивила юзеров акробатическими трюками.