Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено. Об этом сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

По ее словам, стороны договорились о запуске парома Зонгулдак — Керчь. Он будет ходить раз в неделю. Поставка экспорта напрямую через Черное море позволит сэкономить на логистике, отметила Серова на заседании профильного комитета Госсовета Крыма.

Турция не принимала суда из портов Крыма под любым флагом с октября 2017 года. Так государство отреагировало на западную антироссийскую кампанию после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы сообщили о пожаре на судне в Керченском проливе.