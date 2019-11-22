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Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

, 15:29 | Валентин Черников 134

Турецкие власти не принимали корабли из портов полуострова с 2017 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Oliver Weiken

Паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено. Об этом сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

По ее словам, стороны договорились о запуске парома Зонгулдак — Керчь. Он будет ходить раз в неделю. Поставка экспорта напрямую через Черное море позволит сэкономить на логистике, отметила Серова на заседании профильного комитета Госсовета Крыма.

Турция не принимала суда из портов Крыма под любым флагом с октября 2017 года. Так государство отреагировало на западную антироссийскую кампанию после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы сообщили о пожаре на судне в Керченском проливе.

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