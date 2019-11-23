Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Неделя с 25 ноября по 1 декабря будет очень позитивной — за исключением одной особенности. Возможны порывистость, резкие решения и действия, которые мы не согласовываем с окружающими. Это может приводить к конфликтам и обидам. Сгладить эту тенденцию поможет стремление к мягкости, компромиссу и гармонии в отношениях, которое также будет присутствовать у всех знаков зодиака на следующий неделе. Из других плюсов недели: сильно работающая интуиция, уверенность в своих силах, оптимизм.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет направить энергию в благотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

Следующая неделя для Овнов будет очень позитивной. Готовность действовать и вера в свои силы — вот главные ее положительные составляющие. Также этому будет способствовать ваше хорошее физическое самочувствие и особая сфокусированность внимания. Направьте свои усилия на решение важных для вас задач и на достижение новых высот.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит непростая неделя, связанная главным образом с неспособностью быстро принимать решения, ошибками и отсрочками. Также будет высока вероятность, что эти ошибки будут приводить к конфликтам и противостояниям. Помочь вам может неуклонное следование ранее намеченным планам.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит конфликтный период, связанный с отстаиванием своих интересов, своей точки зрения, нежеланием принимать навязываемую вам идеологию. У вас будет потребность проявлять себя ярко и активно, но чаще всего это будет приводить к противостояниям и недоразумениям. Также возможно ухудшение физического самочувствия.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя будет в основном позитивной. Главным будет усиление умственных способностей, памяти и интуиции. Все это поможет вам успешно решать возникающие перед вами задачи и проблемы. Неделя хороша для умственной работы и активных переговоров. Вы сможете удачно договориться с окружающими и эффективно изложить свои мысли и идеи, доказать свою точку зрения.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов это будет неделя со смешанным влиянием планет. Возможны нервозность, рассеянность и раздражительность, а также мелкие досадные ошибки и недоразумения. Вам сложно договариваться с партнерами и близкими людьми, приходить к взаимопониманию. Помогать вам будет вера в себя и высокая самооценка, несмотря на все происходящее. Чтобы усилить эту энергию, полезно будет уделить этому специальное время: выписать вечером свои заслуги и достижения, сказать самому себе перед зеркалом, какой вы молодец.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит в целом позитивная неделя. Ваша высокая организованность и способность сделать все точно и в срок будут приносить вам глубокое удовлетворение. Вы чувствуете себя на своем месте и знаете, что приносите пользу, и этого вам достаточно. Неделя также хороша для умственной работы и переговоров с окружающими.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит в целом позитивная неделя. Вы обаятельны и уверенны в том впечатлении, которое производите на других. А это так важно для вас, когда вы строите отношения с окружающими. Вам легко подобрать нужные слова, нужный тон и найти подход к каждому человеку. В итоге вам удается достичь нужных договоренностей без давления и конфликтов.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов это будет неделя, полная энергичных размышлений, а затем и активных действий. Вы чувствуете потребность глубоко все осмыслить, а также внести изменения в свою жизнь и в окружающую вас действительность. Неделя хороша для того, чтобы вести переговоры с окружающими, влиять на них и доносить свое мнение. На предстоящей неделе вам будет это очень хорошо удаваться.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя будет энергичной. Ощущение жизненной энергии, струящейся через вас, толкает вас к новым поступкам и свершениям. Вам удастся многое реализовать. Также Стрельцы начинают справлять свои дни рождения, и поэтому полезно будет подвести итоги уходящего года — чему он вас научил; а также помечтать о предстоящем годе или спланировать его крупными мазками.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя будет исключительно позитивная. Планирование и контроль, которые так важны для вас, будут удаваться особенно хорошо. Также вы будете склонны к активным энергичным действиям, двигающим вас прямо к цели. Неделя очень хороша для деловой активности, а также будет способствовать и физической активности.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя скорее не простая. Сложность и запутанность, искажающие вашу мыслительную деятельность, будут мешать общаться с окружающими. Ваши мысли кажутся им непонятными или непрактичными. Эти недопонимания могут превращаться и в конфликты, споры. К счастью, это не ударит сильно по вашей самооценке, потому что на следующей неделе она будет защищена и поддержана энергией Солнца.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит позитивная неделя, связанная с повышенной способностью договориться с окружающими, найти общий язык, объяснить свои чувства и свою позицию. Также вы сможете активно влиять на окружающих словом, например, помочь им восстановить силы в сложной ситуации, поддержать, подбодрить, найти дальнейший путь вперед.

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