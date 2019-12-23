Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака

Новый 2020 год уникален по многим причинам. Во-первых, он открывает новое десятилетие. А Белая Металлическая Крыса, хозяйка Нового года, является первым знаком китайского гороскопа. Это значит, что пришла новая астрономическая эпоха. Самое время перестать рефлексировать на тему прошлого — у вас появился отличный шанс начать все с начала.

Главным астрологическим событием января станет встреча Сатурна и Плутона в знаке Козерога. С астрологического на русский это означает, что январь 2020-го — это время и место пересечения нового и старого.

В последний раз эти два небесных тела пересекались в ноябре 1982 года, за пару дней до кончины Брежнева. То было время смены эпох и настроений. Январь нового года также станет площадкой для отсеивания старых идей и рождения новых. О том, как это повлияет на жизнь представителей всех 12 знаков зодиака, читайте в материале 5-tv.ru.

♈ Гороскоп для Овна на январь 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Овна и Белую Металлическую Крысу многое роднит. Оба стоят во главе своих гороскопов. Только Крыса — в китайском, а Овен у себя, в западном. Амбициозность и азарт в этом месяце не возбраняются. И все же этот январь потребует от Овнов более зрелого подхода к жизни.

Предупреждение для Овна

Январь для Овнов станет переломным. Они с легкостью закончат начатые дела, завершение которых откладывали долгое время. Январский гороскоп сулит Овну сдачу долгов и хвостов. На их место придут новые интересные предложения и проекты.

Однако все это станет возможным лишь в том случае, если Овны не проспят первую половину января. Белая Металлическая Крыса не потерпит промедления. Если Овны заинтересованы в успехе, то не стоит забывать о своих обязанностях и начатых проектах даже в первую половину традиционно сонного месяца.

♉ Гороскоп для Тельца на январь 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Телец и Белая Металлическая Крыса не сразу найдут общий язык. Активная и всюду сующая свой нос Крыса слабо вписывается в мироощущение Тельца. Тому больше по душе чайные беседы и вкусная еда, а завоевание вершин и работа в поте лица — это не про него. Однако гороскоп на январь для Тельца показывает, что у этих двоих все же есть шанс на успешное сотрудничество.

Предупреждение для Тельца

Гороскоп на январь для Тельца предсказывает, что уже в первую половину месяца они ощутят в себе потребность к переменам. Перестановка мебели в квартире, новая стрижка, обновление гардероба, смена работы — это лишь верхушка айсберга!

Белая Металлическая Крыса наслышана о любви Тельца к домоседству, но в ее смену лентяев в зодиакальном круге точно не будет. Изменения начнут происходить в жизни Тельцов уже в первом месяце Нового года. Для успешного решения возникающих задач им не потребуется много сил. Всякая неприятность, произошедшая в жизни второго знака зодиака в этом месяце, требует к себе хозяйственного внимания, но не более того.

Старые долги и незавершенные проекты обязательно дадут о себе знать. Однако решить их можно будет с присущими Тельцам чувством, толком и расстановкой.

♊ Гороскоп для Близнецов на январь 2020-го

(21 мая — 21 июня)

Близнецы в январе еще не ощутят на себе влияния Белой Металлической Крысы. Их двойственность сделает переход из-под власти символа прошлого года во владения нового почти безболезненно.

Предупреждение для Близнецов

Гороскоп на январь для Близнецов не отличается инсайдами и откровениями. Это будет очень спокойный период, когда старый проект сдан, а новый еще даже не начат.

Хозяйственная Белая Металлическая Крыса не станет испытывать Близнецов на прочность. В отличие от некоторых коллег, Близнецы весь январь нового года проведут в расслабленном состоянии. Настоящие вызовы и жизненные перипетии Близнецам стоит ожидать ближе к весне.

♋ Гороскоп для Рака на январь 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Рак и символ нового года связывает воспитательский талант. Белая Металлическая Крыса начнет энергетически подпитывать четвертый знак зодиака сразу при вступлении в свои права.

Предупреждение для Рака

Астрономический 2020-й наступит лишь 25 января. Однако уже с первого числа Раки ощутят в себе прилив сил и заряд мотивацией. Такой настрой им подарит приход новой астрономической эпохи. Она повлияет на Раков самым очевидным образом. Будучи большими консерваторами, уже в январе Раки захотят (и смогут!) многое изменить в собственной жизни. Нелюбимая работа, изжившие себя отношения и все то, что люди так часто боятся отпустить перед шагом в неизвестность.

Судя по гороскопу, Раки в новом году смогут освободиться от навязанных отношений и перешедшей по наследству профессии, чтобы открыть свой бизнес, найти подходящего партнера или обрести душевный покой.

♌ Гороскоп для Льва на январь 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Львы умеют влюблять в себя людей. Однако с Белой Металлической Крысой дела обстоят намного сложнее. Этот грызун настроен на думы о хозяйстве, Львовские вечеринки и прочие сумасбродства ему не по вкусу.

Предупреждение для Льва

Январь для Львов будет наполнен впечатлениями. Крыса не имеет ничего против светской жизни пятого знака зодиака. Однако, как и все хозяйственники, Белая Металлическая Крыса смотрит на своих 12 подчиненных как на винтики единого механизма. У нее нет любимчиков. В деле она в первую очередь ориентируется на профессиональные качества подчиненного. Изменить этого не смогут даже обаятельные Львы.

Львы, как известно, реже других бросаются на амбразуры, шик и блеск светских мероприятий им стократ ближе. Гороскоп прогнозирует, что пятый знак зодиака столкнется с недостатком финансов. Это будет первый звоночек того, что символ года недоволен. Исправить ситуацию помогут повышенная дисциплина и внимательность к своим обязанностям.

♍ Гороскоп для Девы на январь 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Девам, самым большим идеалистам зодиака, в январе нужно перестать быть столь мнительными. Уже в январе шестой знак зодиакального круга может ощутить в себе повышенную тревожность. Но смена эпохи никогда не проходила ровно, поэтому ваши эмоции — не новость. Приход нового цикла действительно внесет изменения в жизнь шестого знака зодиака.

И все же велика вероятность, что все ваши волнения беспочвенны, потому что Белая Металлическая Крыса волне тепло расположена к представителям знака Девы.

Предупреждение Девам

Январь для Девы начнется с очередных треволнений по поводу и без. Но, как гласит древняя японская пословица, «Не учи судьбу плохому!». Позитивные мысли и уверенность в себе — вот ключ к успеху для Девы.

Гороскоп утверждает, что в январе они найдут язык со всеми окружающими. Их дар красноречия заиграет новыми красками. Их новые достижения в разы превзойдут то, чего им уже довелось достичь.

Уже в январе Белая Металлическая Крыса начнет подкидывать Девам шансы на достижение новых целей. Задача Девы в том, чтобы быстро и без раздумий взяться за дело. Тогда успех гарантирован.

♎ Гороскоп для Весов на январь 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Весы в январе еще не ощутят на себе влияние Сатурна. Мрачная и холодная энергетика этой планеты по-разному сказывается на поведении человека. Чаще всего люди становятся менее эмоциональными и проявляют больший расчет. И Белая Металлическая Крыса только поддерживает условия игры этого небесного тела.

Предупреждение для Весов

Белая Металлическая Крыса — большая любительница распределять обязанности. Под ее чутким руководством Весы в новом году найдут если не свое призвание, то хотя бы любимое хобби.

Гороскоп считает, что уже в январе Весы столкнутся с необходимостью что-то изменить в собственной жизни. Гороскоп на январь прогнозирует седьмому знаку зодиака появление нового хобби или интереса, который может перерасти во что-то более серьезное, даже прибыльное. Весам остается только честно оценить, насколько они удовлетворены тем, что имеют, и как это близко к тому, чего бы им на самом деле хотелось достичь.

♏ Гороскоп для Скорпиона на январь 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Скорпион ждет наступление 2020-го больше остальных. С учетом того, что новый год начнется со вхождения Плутона в 23-й градус Козерога, восьмой знак зодиака может рассчитывать на двойное покровительство.

Белая Металлическая Крыса ценит скрытность Скорпиона и учитывает его родство с одним из главных игроков астрономического театра 2020-го. Судя по гороскопу, Скорпионам в январе можно только позавидовать!

Предупреждение для Скорпиона

Скорпионов и Крыс роднит любовь ко всякого рода укрытиям и темным закоулкам. Однако Белая Металлическая Крыса заставит Скорпиона покинуть насиженный чулан, дабы тот смог озвучить свои запросы Вселенной.

Гороскоп на январь для Скорпионов учитывает молчаливость их натуры и рекомендует стать более сговорчивым. Январь потребует от них решительных действий. Прошло то время, когда для того, чтобы переждать бурю, достаточно было отсидеться дома.

В январе Скорпион сам должен стать этой бурей. Проявляйте инициативу, требуйте желаемого и не стесняйтесь пускать в ход жало. Ваши действия в этом месяце сформируют весь ваш последующий год.

♐ Гороскоп для Стрельца на январь 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Стрельцов манят дальние путешествия и всевозможные приключения. Крысе же по душе стабильность. Но случается и такое, что ей и море по колено. Будучи в приподнятом настроении, она готова проснуться в французской столице, отобедать у тибетских монахов, а лечь спать с видом на Красную площадь. Стрельцу такая начальница только по душе, но она выдвинет ему собственные условия.

Предупреждение для Стрельца

Судя по гороскопу, январь для Стрельцов пройдет в разъездах и постоянном общении. От девятого знака зодиака зависит лишь то, с кем ему придется общаться и по каким местам ездить. Будут это новые знакомства и званые ужины или разъезд по дальним родственникам, живущим на противоположных концах города, — вот в чем вопрос.

Гороскоп на январь для Стрельцов предсказывает, что будет поставлен вопрос ребром: оставить все как прежде или стать более зрелой личностью? Ответ на него сформирует лейтмотив будущих месяцев.

♑ Гороскоп для Козерога на январь 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Гороскоп на январь для Козерогов прогнозирует хорошие перспективы в профессиональной сфере. Речь идет не обязательно о повышении по службе или заработной платы, но об интересных проектах и шансах реализовать свой потенциал.

Предупреждение для Козерога

Белая Металлическая Крыса ратует за трудолюбие Козерога. В то же время ей претит его косность и аскетизм. Козерогов ожидает целое море возможностей. К такому положению вещей располагает заступничество Сатурна, одного из главных персонажей января месяца. Будучи планетой-управителем Козерога, он создаст для подопечного наиболее комфортные условия для жизни в этот период.

Гороскоп предупреждает: чтобы ими воспользоваться, труженику всея зодиакального круга нужно проявить не только усердие. Главное — выйти из тени. Громче заявляйте о своих желаниях и просите того, чего вам хочется. В противном случае удача ускользнет прямо из-под самого вашего носа.

Белая Металлическая Крыса знает, насколько неутомим может быть Козерог на своем рабочем месте. Однако в январе ей от десятого знака зодиака понадобится совсем другое, а именно — искренность.

♒ Гороскоп для Водолея на январь 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Белая Металлическая Крыса принимает независимость Водолея как должное. Январь для Водолея ознаменуется разве что разбитой в пылу страсти посудой. Но и это — к счастью! Гороскоп рекомендует Водолеям в январе примерить на себя постоянство. И если не для кого-то, то хотя бы для самих себя. И начать рекомендуется уже сейчас.

Предупреждение для Водолея

Гороскоп прогнозирует Водолеям в январе 2020 года проблемы с самочувствием. Но дело тут вовсе не в сезонных недомоганиях или недосыпе. В 2019 году одиннадцатый знак зодиака отработал по полной программе. А потому январь Водолеям лучше провести в тишине и спокойствии.

♊ Гороскоп для Рыб на январь 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Несмотря на все отличия между мечтательными Рыбами и практичной Белой Металлической Крысой, январь для Рыб обещает быть успешным. Конечно, не каждый из 366 дней покажется Рыбам раем на земле. И все же хорошего в нем для Рыб будет больше, чем плохого.

Предупреждение для Рыб

Гороскоп предсказывает, что январь пройдет для Рыб под эгидой частой смены настроения. Как и подобает водному знаку, Рыбы обладают хорошей интуицией, но чаще почему-то руководствуются головой. Однако январь поставит их в ситуацию, когда слушаться нужно будет именно сердца.

Белая Металлическая Крыса, несмотря на всю свою практичность, призывает Рыб довериться сердцу. Хозяйка нового года рекомендует Рыбам не бежать к штурвалу, а наоборот — позволить своему кораблю причалить к неизвестным берегам. Мудрая Крыса понимает, что по-настоящему хорошо работает тот, кто занимается любимым делом. А ей, хозяйке целых 366-ти дней 2020 года, важно, чтобы все ее подчиненные пребывали в хорошем расположении духа.

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