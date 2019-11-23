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Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

, 7:32 | Игорь Рязов Видео 31 755

Астрологи назвали идеальные комбинации знаков зодиака, у представителей которых появляются самые умные и талантливые дети.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger, Paul Christian Gordon, Andrey Arkusha, Michaela Begsteiger

Астрологи составили список из пяти пар по знаку зодиака, дети которых достигают больших высот в жизни. Некоторые будут поражать своим творчеством, другие — интеллектом, а третьи — организационными способностями.

Водолей и Близнецы

В этом союзе рождаются наиболее талантливые дети. С раннего детства они поражают взрослых творческими способностями и буквально сводят с ума своим очарованием.

Имеется у детей этой пары и один недостаток: очень часто они не могут доводить начатое дело до конца. Поэтому на ранних этапах родителям важно помогать ребенку во всех начинаниях.

Стрелец и Лев

У представителей этих знаков зодиака рождаются очень интеллектуальные малыши. В детстве они редко доставляют хлопоты своим родителям.

Невероятная тяга к знаниям не ослабевает у таких детей в течение всей жизни. Очень часто они получают несколько высших образований.

Весы и Козерог

Данные пары могут рассчитывать на сильные организаторские способности своего чада. Дети в таком союзе талантливы, умны и дисциплинированы. В школе они не прогуливают уроки, участвуют в олимпиадах и стремятся к высшим баллам. В будущем такие дети становятся руководителями.

Телец и Рыбы

Ребенок от этого союза будет покорять взрослых уже в детском саду. Его особенная черта — отличная память. Это свойство позволяет детям Тельцов и Рыб стать во взрослой жизни успешными предпринимателями, которые практически притягивают деньги, пишет NK-Times.

Скорпион и Овен

Дети от этого союза становятся выдающимися интеллектуалами. Родители с детства пытаются дать такому ребенку дополнительную нагрузку, но это не всегда требуется, а иногда даже вредит. Важно не отбить у ребенка желание учиться и узнавать новое. Тогда в будущем он станет талантливым инженером или математиком.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на 23 ноября. Начавшаяся суббота сулит жизненные изменения многим знакам зодиака.

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