Не менее семи человек пострадали в результате ДТП, которое произошло на севере Петербурга — на улице Карла Маркса в Левашово. По информации 5-tv.ru, автобус с рабочими вылетел в кювет и упал в канаву. Сообщается, что существует угроза возгорания. Также есть сведения, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства выясняются.
Автобус вылетел в кювет на окраине Петербурга, пострадали не менее семи человек
22 ноя, 18:17 | Алиса Маркова Происшествия 185
ДТП произошло на улице Карла Маркса в Левашово.
Фото: www.globallookpress.com © Lilly
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