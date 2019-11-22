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Автобус вылетел в кювет на окраине Петербурга, пострадали не менее семи человек

, 18:17 | Алиса Маркова 185

ДТП произошло на улице Карла Маркса в Левашово.

Фото: www.globallookpress.com © Lilly

Не менее семи человек пострадали в результате ДТП, которое произошло на севере Петербурга — на улице Карла Маркса в Левашово. По информации 5-tv.ru, автобус с рабочими вылетел в кювет и упал в канаву. Сообщается, что существует угроза возгорания. Также есть сведения, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства выясняются.

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