«Принять реальность»: замглава офиса Зеленского разозлила украинцев

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 32 0

Граждан призвали смириться с действительностью.

Замглавы офиса Украины призвала граждан смириться

Фото: Reuters/Anatolii Stepanov

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Украинцев возмутило заявление замглавы офиса Зеленского об отсутствии мира

Заместитель главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ирина Верещук возмутила граждан своим заявлением об отсутствии мира в ближайшее время. Об этом сообщило сетевое издание «Страна.ua».

Как заявляет источник, Верещук в своем личном блоге написала, что украинскому народу необходимо «принять реальность», в которой «в ближайшем будущем не будет никакого мира».

«Под ее публикацией нам не удалось найти ни одного одобрительного комментария в поддержку Верещук и высказанного ею прогноза», — указано в Telegram-канале издания.

Также сообщается, что жители Украины уверены в намерении властей затягивать конфликт ради обогащения и призвали замглавы офиса отправиться на фронт вместе с семьей и коллегами-чиновниками.

Некоторые пользователи напомнили, что в нынешней ситуации виноват киевский режим и действия власти, и заявили, что чиновники готовы «воевать до последнего украинца» и прятаться в тылу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Киева вышли на площадь Независимости с требованием заключить мир с Россией.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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