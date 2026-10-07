«Принять реальность»: замглава офиса Зеленского разозлила украинцев
Граждан призвали смириться с действительностью.
Фото: Reuters/Anatolii Stepanov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украинцев возмутило заявление замглавы офиса Зеленского об отсутствии мира
Заместитель главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ирина Верещук возмутила граждан своим заявлением об отсутствии мира в ближайшее время. Об этом сообщило сетевое издание «Страна.ua».
Как заявляет источник, Верещук в своем личном блоге написала, что украинскому народу необходимо «принять реальность», в которой «в ближайшем будущем не будет никакого мира».
«Под ее публикацией нам не удалось найти ни одного одобрительного комментария в поддержку Верещук и высказанного ею прогноза», — указано в Telegram-канале издания.
Также сообщается, что жители Украины уверены в намерении властей затягивать конфликт ради обогащения и призвали замглавы офиса отправиться на фронт вместе с семьей и коллегами-чиновниками.
Некоторые пользователи напомнили, что в нынешней ситуации виноват киевский режим и действия власти, и заявили, что чиновники готовы «воевать до последнего украинца» и прятаться в тылу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Киева вышли на площадь Независимости с требованием заключить мир с Россией.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
60%
Нашли ошибку?