«Принять реальность»: замглава офиса Зеленского разозлила украинцев

Украинцев возмутило заявление замглавы офиса Зеленского об отсутствии мира

Заместитель главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ирина Верещук возмутила граждан своим заявлением об отсутствии мира в ближайшее время. Об этом сообщило сетевое издание «Страна.ua».

Как заявляет источник, Верещук в своем личном блоге написала, что украинскому народу необходимо «принять реальность», в которой «в ближайшем будущем не будет никакого мира».

«Под ее публикацией нам не удалось найти ни одного одобрительного комментария в поддержку Верещук и высказанного ею прогноза», — указано в Telegram-канале издания.

Также сообщается, что жители Украины уверены в намерении властей затягивать конфликт ради обогащения и призвали замглавы офиса отправиться на фронт вместе с семьей и коллегами-чиновниками.

Некоторые пользователи напомнили, что в нынешней ситуации виноват киевский режим и действия власти, и заявили, что чиновники готовы «воевать до последнего украинца» и прятаться в тылу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Киева вышли на площадь Независимости с требованием заключить мир с Россией.

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