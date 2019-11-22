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Кадры с места ДТП с автобусом на севере Петербурга

, 19:52 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 425

Иномарка и общественный транспорт, столкнувшись, вылетели в кювет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jochen Tack, 5-tv.ru

Появились первые кадры с места столкновения автобуса и иномарки на севере Петербурга. ДТП произошло 22 ноября.

Как стало известно 5-tv.ru, водители обоих транспортных средств — автобуса марки ПАЗ и Chevrolet Lacetti— получили травмы средней тяжести. Пассажирку иномарки госпитализировали — ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

По предварительным данным, столкновение произошло в результате того, что водитель легкового автомобиля не пропустил автобус. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы, ожидается прибытие следственной группы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате столкновения на улице Карла Маркса в Левашово оба транспортных средства съехали с трассы и упали в кювет.

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