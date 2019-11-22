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Стали известны подробности ДТП с автобусом на севере Петербурга

, 18:43 | Алиса Маркова 290

По предварительным данным, в Левашово столкнулись иномарка и автобус марки ПАЗ.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Автобус марки ПАЗ и иномарка столкнулись на улице Карла Маркса в Левашово на севере Петербурга. По данным 5-tv.ru, в результате ДТП легковушка и автобус вылетели в кювет и упали в канаву.

По уточненной информации, пострадали четыре человека: трое из Audi и водитель автобуса. Женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована, еще одного мужчину осматривают медики скорой помощи. Очевидцы сообщают, что автобус перевозил рабочих и водителю стало плохо.

 

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