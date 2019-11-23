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  4. Лоза объяснил, почему Ротару сначала ругает Россию, а потом в нее влюбляется

Лоза объяснил, почему Ротару сначала ругает Россию, а потом в нее влюбляется

, 6:51 | Игорь Рязов Видео 15 353

Композитор убежден, что выпады певицы в адрес Москвы были нужны для выступлений на Украине.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko, imagebroker/Ferdinand Hollweck

Композитор и автор песен Юрий Лоза прокомментировал решение певицы Софии Ротару выступить в России, несмотря на звучавшую из ее уст критику в адрес Москвы.

«Ей понадобилось провести тур по Украине, она сказала, что плохо относится к России. Понадобилось провести тур или сняться в российских передачах — она сказала, что она любит Россию больше всего на свете», — объяснил поведение певицы Лоза.

По его словам, на Украине от артистов требуют высказать негативное отношение к России, если они хотят отправиться в тур. Это своеобразная «формула вежливости», которая позволяет сделать зрителям приятно.

«На Украине можно сделать приятное зрителям одним-единственным способом. Сказать, что вы ненавидите Россию. Другого способа понравиться украинцам сейчас нет», — цитирует композитора «Царьград».

Лоза подчеркнул, что артист столкнется с проблемами, если не скажет что-нибудь в поддержку АТО. В пример он привел Ани Лорак, которой сорвали концерты в Одессе.

«Вся Украина живет на ненависти к России. Это основное условие их существования там. Ты должен ненавидеть Россию, если ты украинец. Другого пути нет», — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт при Госдуме предложил лишить Софию Ротару звания народной артистки СССР из-за ее антироссийских высказываний.

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