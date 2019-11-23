Софию Ротару предложили лишить звания народной артистки СССР

Певицу Софию Ротару необходимо лишить звания народной артистки СССР из-за ее антироссийской позиции. Об этом сообщил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.

«Нечего Ротару делать в России после ее прошлогоднего отказа ехать в Россию на „Песню года“. Еще она заявила о финансировании украинской армии», — цитируют эксперта Дни.ру.

При этом он уточнил, каким образом певицу можно лишить почетного звания.

«Механизм лишения почетных званий в нашей стране работает только в одном случае, если будет вступивший в силу приговор по уголовному делу. Что касается звания Ротару, то оно союзное, но Россия правопреемница СССР, и в случае необходимости, я думаю, страна будет вправе его отозвать», — рассказал он в интервью URA.RU.

Он согласился с многолетней ведущей «Песни года» Ангелиной Вовк в том, что Ротару следует вести себя иначе, если она хочет выступать в России. Манукян также считает, что певицу нужно лишить почетного звания.

«Звания народной артистки СССР она больше не достойна после подобного недружественного поведения в отношении России, которая является правопреемницей Советского Союза», — высказался он.

В заключение эксперт призвал граждан не посещать концерты Ротару, поскольку сама она не может отказаться от поездок на заработки в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангелина Вовк возмутилась возвращению Софии Ротару в РФ. Она так же указала на противоречие политических и финансовых предпочтений артистки.