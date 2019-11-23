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«Не смешно, а страшно»: Водитель чудом избежал ДТП, катаясь по встречке ЗСД

, 8:04 | Карина Бернтгольц Видео 619

Мужчина опубликовал в социальной сети видео, на котором едет по встречной полосе дороги в Санкт-Петербурге на большой скорости.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, ВКонтакте @spb_today

Водитель опубликовал в социальной сети видео, на котором едет по встречной полосе Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге на большой скорости. В подписи к ролику мужчина признался, что по такому опасному маршруту его повел навигатор.

Как только участник дорожного движения осознал, что нарушает ПДД и летит по встречке, он испугался, однако все-таки решил запечатлеть этот момент на видео. К счастью, ДТП чудом удалось избежать, отметил водитель.

«Не смешно, а страшно. ЗСД. Навигатор вел, оказывается по встречке. Жив, здоров», — успокоил пользователей мужчина.

Его манера вождения вызвала всплеск возмущения юзеров.

«Помимо навигатора, должен быть мозг».

«Что за бред? Там ошибиться нельзя!»

«Не позорился бы», — высказались комментаторы.

Впрочем, это не единственный инцидент, произошедший в Северной столице в ночь с пятницы на субботу. Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель на тюнингованной LADA Priora открыл огонь из автомата.

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