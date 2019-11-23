Водитель на тюнингованной LADA Priora открыл огонь из автомата в Петербурге

Хозяин тюнингованной и лихо заниженной LADA Priora открыл стрельбу из автомата практически в центре Петербурга. Видеозапись дерзкого поступка опубликована в сторис на странице в Instagram юного стритрейсера под ником «mansik_95».

На кадрах видно, что автомобиль во главе колонны из четырех машин едет по Московскому проспекту в сторону юга города. На заднем плане красуются Московские триумфальные ворота. В какой-то момент из водительского окна высовывается рука, держащая автомат. Водитель производит несколько выстрелов в воздух.

«Аккуратно», — гласит надпись на видео.

Судя по странице, где выложены кадры, вполне возможно, что за рулем мог находиться ее хозяин. Вместо госномеров у «отечественной» легковушки надпись — «МАНСУР». Хэштег именно с таким именем обозначен на странице стритрейсера.

Позднее, молодой человек выложил пост с этим же видео на своей странице и подписал:

«Видео монтаж, не более. Спасибо кто помогал».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, это уже второй выстрел из автомата за сутки в Петербурге.