Ким Кардашьян не влезла в любимое платье после дня рождения

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян пожаловалась фанатам, что не смогла влезть в любимое платье, пишут 7дней.ru. По словам звезды, сверкающим наряд винного оттенка смотрелся на ней бесподобно: он выгодно подчеркивал достоинства фигуры теледивы и придавал образу голливудский шик.

Однако ошеломить публику не удалось — лишние восемь килограммов не позволили платью застегнуться. К слову, с печальным недоразумением светская львица столкнулась сразу после своего дня рождения. Учитывая этот факт, некоторые поклонники предположили, что звезда слишком бурно отмечала праздник и совсем перестала следить за рационом питания.

Впрочем, заметив изменения в фигуре, Кардашьян пришлось вновь сесть на диету. Она стала считать количество калорий, употребляемых за день, и обратилась к персональному фитнес-инструктору. Он посоветовал модели тренироваться дважды: в обед и ближе к ночи. По словам тренера, так лучше запускается метаболизм.

Instagram @kimkardashian

Ким во всем слушается своего профессионального гуру. Главная задача для нее сейчас — вернуться в форму и не давать от себя отвести глаз на светских вечеринках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян поделилась в Instagram соблазнительным снимком.