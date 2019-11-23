Кейт Миддлтон пропустила премию Tusk Conservation Awards из-за недоверия к няням

Вслед за Меган Маркл и принцем Гарри герцог и герцогиня Кембриджские нарушили традиции королевской семьи и наняли всего одну няню для своих детей. Поначалу Кейт Миддлтон и принц Уильям и вовсе не хотели доверять своих наследников помощницам, однако со временем поняли, что в одиночку им не справиться с воспитанием малышей и приняли в дом Марию Борралло.

Представители королевской династии советовали супружеской паре отнестись предусмотрительнее к выбору персонала и остановить выбор не на одной няне, а на нескольких, как это было принято в семье принцессы Дианы. Однако Кейт и Уильм проигнорировали предостережения родственников и доверились одной единственной помощнице.

В результате такое опрометчивое решение супругов принесло им много проблем. Как пишет The Daily Mail, в случае болезни няни родителям приходилось самим оставаться с малышами и отменять свои дела. Трудности также возникали, если плохо становилось одному из наследников монаршей четы, так как Мария Борралло не могла сразу справиться со всеми делами по хозяйству — ей требовалась помощь герцогини.

Например, на днях Кейт Миддлтон пришлось остаться вместе со своими детьми, вместо того, чтобы наградить лауреатов премии Tusk Conservation Awards. Гости мероприятия ожидали, что королевская особа появится на светском рауте вместе с принцем Уильямом, однако герцог прибыл на мероприятие в одиночестве. Его супруга не смогла выйти из дома из-за проблем со здоровьем малыша. Болезнь подкосила одного из наследников, и королевская особа ухаживала за ним.

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