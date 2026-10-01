Запасной аэродром? Стало известно, что принц Гарри сделает с домом в США

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

В особняке стоимостью 14,5 миллиона долларов расположены девять спален и 16 ванных комнат.

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Принц Гарри не планирует продавать дом в США

Принц Гарри и Меган Маркл пока не намерены продавать свой дом в Монтесито, штат Калифорния. Об этом сообщило Page Six со ссылкой на источник.

«Никто туда не въезжает. За домом по-прежнему присматривают», — пояснил собеседник издания.

Супруги приобрели поместье в 2020 году после переезда в США и отказа от королевских обязанностей. В особняке стоимостью 14,5 миллиона долларов (1,2 миллиарда рублей) расположены девять спален и 16 ванных комнат. На территории есть бассейн, розарий, теннисный корт и детский домик.

Участок огорожен и обеспечивает высокий уровень приватности. Это рассматривается как одна из возможных причин сохранить недвижимость с учетом опасений супругов за безопасность.

Гарри и Меган вернулись в Великобританию и сейчас уделяют основное внимание тому, чтобы устроить социализировать детей — принца Арчи и принцессу Лилибет.

«Они сосредоточены на этом и пока не собираются отвлекаться. Они рады вернуться», — сказал собеседник издания.

Супруги живут в частном доме за пределами Лондона и не получают охрану за счет налогоплательщиков. Букингемский дворец обозначил их статус как частных лиц, чья деятельность носит личный характер.

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