Тимати с Решетовой пришел на Бал дебютанток Tatler поддержать сестру

Анастасия Решетова и рэпер Тимати, отметившие на днях месяц со дня рождения их сына Ратмира, вместе пришли на бал дебютанток, ежегодно устраиваемый журналом Tatler для дочерей или внучек знаменитых российских семей. В этом году в числе дебютанток оказалась 16-летняя сестра музыканта Анна Юнусова, ее и пришли поддержать Тимати и Решетова. Видео с мероприятия, проходившего в историческом Доме Пашкова на Воздвиженке в Москве, Анастасия Решетова выложила на своей странице в Instagram. На видео и она, и Тимати одеты во все черное.

Instagram @annayuni__

В Stories самой дебютантки тоже появились фото и видео с бала. На одном из снимков Анна запечатлена вместе с невестой брата. На видео девушка кружится в вальсе с элегантным партнером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от maskinews (@maskinews) 18 Ноя 2019 в 1:28 PST

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще из детей знаменитостей дебютировал на Балу Tatler в 2019 году.