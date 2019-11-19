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  4. Тимати с Решетовой пришел на Бал дебютанток Tatler поддержать сестру

Тимати с Решетовой пришел на Бал дебютанток Tatler поддержать сестру

, 4:08 | Светлана Александрова Видео 74

Традиционное мероприятие для дочерей российских знаменитостей состоялось 18 ноября в историческом Доме Пашкова на Воздвиженке в Москве.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @volkonskaya.reshetova, @annayuni__

Анастасия Решетова и рэпер Тимати, отметившие на днях месяц со дня рождения их сына Ратмира, вместе пришли на бал дебютанток, ежегодно устраиваемый журналом Tatler для дочерей или внучек знаменитых российских семей. В этом году в числе дебютанток оказалась 16-летняя сестра музыканта Анна Юнусова, ее и пришли поддержать Тимати и Решетова. Видео с мероприятия, проходившего в историческом Доме Пашкова на Воздвиженке в Москве, Анастасия Решетова выложила на своей странице в Instagram. На видео и она, и Тимати одеты во все черное.

Instagram @annayuni__

В Stories самой дебютантки тоже появились фото и видео с бала. На одном из снимков Анна запечатлена вместе с невестой брата. На видео девушка кружится в вальсе с элегантным партнером.

 
 
 
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Публикация от maskinews (@maskinews)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще из детей знаменитостей дебютировал на Балу Tatler в 2019 году.

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