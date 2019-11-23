«Живые и настоящие»: Марина Газманова поделилась архивными фото мужа и дочери

Марина Газманова поделилась архивными семейными фото. Снимки появились на ее странице в Instagram.

По словам супруги Олега Газманова, этим кадрам около десяти лет. На фотографиях сама Марина, Олег и их дочь Марианна — девочка запечатлена в юном возрасте. Семья проводит время вместе, обнимаясь и дурачась.

«Люблю полистать старые фотографии. Они становятся ценнее со временем. Те фотографии, которые сразу не понравились, и ты готова была избавиться от них, становятся любимыми», — поделилась своими мыслями Марина Газманова.

Instagram @marinagazmanova

Подписчикам публикация понравилась — фолловеры отметили яркие эмоции, которые сумел передать фотограф.

«Такие живые и настоящие!»

«Очень добрые и светлые фотографии»

«От фотографий прямо веет теплом и уютом», — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Газманова сделал неожиданное признание.