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  4. «Живые и настоящие»: Марина Газманова поделилась архивными фото мужа и дочери

«Живые и настоящие»: Марина Газманова поделилась архивными фото мужа и дочери

, 17:33 | Анастасия Игонина Фото 317

На странице супруги певца в Instаgrаm появились снимки десятилетней давности.

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Фото, видео: Instagram @marinagazmanova

Марина Газманова поделилась архивными семейными фото. Снимки появились на ее странице в Instagram.

По словам супруги Олега Газманова, этим кадрам около десяти лет. На фотографиях сама Марина, Олег и их дочь Марианна — девочка запечатлена в юном возрасте. Семья проводит время вместе, обнимаясь и дурачась.

«Люблю полистать старые фотографии. Они становятся ценнее со временем. Те фотографии, которые сразу не понравились, и ты готова была избавиться от них, становятся любимыми», — поделилась своими мыслями Марина Газманова.

Instagram @marinagazmanova

Подписчикам публикация понравилась — фолловеры отметили яркие эмоции, которые сумел передать фотограф.

«Такие живые и настоящие!»

«Очень добрые и светлые фотографии»

«От фотографий прямо веет теплом и уютом», — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Газманова сделал неожиданное признание.

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