«Чаще мужчины пишут, чем женщины»: сын Газманова сделал неожиданное признание

Филипп Газманов, усыновленный ребенок певца Олега Газманова, сделал громкое признание в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Телеведущего откровения молодого человека заставили понервничать.

Гостями Малахова стали Олег Газманов и его семья. Шоу было посвящено 50-летнему юбилею сценической деятельности певца. Во время беседы он рассказал о своем 21-летнем сыне.

«Он окончил колледж в Англии и поступил в один из пяти лучших университетов Европы, а потом приехал и говорит: «Родители, я не собираюсь больше там учиться. Хочу в Россию! И я даже знаю, что я там буду делать. У меня есть бизнес: я придумал стартап“» — цитирует его сайт Telprogramma.pro.

Сам Филипп не присутствовал в студии лично, но принял участие в разговоре по видеосвязи. Он сказал, что сейчас занимается перевозкой грузов в больших объемах и имеет в подчинении 40 человек. На вопрос о поиске невесты молодой человек ответил неожиданно.

«Я в ближайшие несколько лет еще не планирую свой корабль швартовать. Сейчас мир настолько испорчен, что после этих всех новостей мне чаще мужчины пишут, чем женщины», — заявил начинающий бизнесмен.

Instagram @philgazmanov

Андрей Малахов отреагировал на признание довольно эмоционально.

«Ты держись, пожалуйста! Ладно?» — взмолился он.

Как сообщал 5-tv.ru, что супруга Олега Газманова ищет невесту младшему сыну Филиппу. В качестве кандидаток она рассматривает только принцесс.