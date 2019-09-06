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Путин: Испытания ракеты-носителя нового поколения среднего класса ожидаются в 2022 году

, 16:55 Видео 19

Президент РФ, посещая космодром Восточный, потребовал соблюдения сроков его строительства.

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Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса находится в приоритете, а предполагаемый срок начала ее летных испытаний намечен на 2022 год. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, посещая в пятницу, 6 сентября, космодром Восточный в Амурской области.

Путин подчеркнул, что в настоящее время все большее число стран ведут программы по развитию перспективных ракетных комплексов, и это та сфера, где Россия, несмотря на технологические и производственные проблемы, характерные и для других космических держав, занимала крепкие лидерские позиции.

«Чтобы не растратить, а сохранить и преумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди», — подчеркнул российский лидер.

Он пояснил, что создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса необходимо для запусков автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту, а также как ключевой элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Глава российского государства также призвал строго следовать графику строительства Восточного.

Ранее Путин призвал модернизировать ракетно-космическую отрасль.

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