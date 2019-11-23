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Савченко предрекла конец Украины к 2023 году

, 21:32 | Анастасия Игонина 84

Экс-нардеп уверена, что законодательные новшества в земельной сфере приведут страну к краху.

Фото: www.globallookpress.com © Celestino Arce

Надежда Савченко предрекла конец Украины как государства к 2023 году. Бывший народный депутат уверена, что именно к такому результату приведет принятие закона о продаже сельскохозяйственных земель.

Снятие моратория на продажу земли позволит приобретать участки государствам, физическим и юридическим лицам. Также наследовать землю на Украине смогут иностранцы, и люди без гражданства, но с обязательством продать участок в течение года.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — утверждает экс-нардеп.

Савченко также убеждена, что из-за такого решения у народа Незалежной «не будет свободы», а жизнь самих граждан попросту обесценится, сообщает «Экономика сегодня». Кроме того, Савченко развесила на дверях в рабочие кабинеты депутатов плакаты с протестами — по ее словам, чиновники должны знать, «что им оказывается сопротивление».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Савченко осудила «проигравшего» Украину Порошенко за «раскачивание лодки».

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