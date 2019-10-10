Савченко осудила «проигравшего» Украину Порошенко за «раскачивание лодки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения. Теперь он пытается «раскачивать лодку», заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Слова Савченко стали реакцией на смену позиции Порошенко: будучи президентом, он обвинял участников протестов в попытках дестабилизировать обстановку на Украине, а после проигрыша на выборах начал поддерживать их.

Экс-депутат напомнила, что митинги проходили и четыре года назад, когда экс-президент подписал Минские соглашения. По ее словам, тогда спецслужбы начали «охоту» на несогласных, обвиняя их в терроризме и сепаратизме.

«Он (Порошенко — Прим. ред.) проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил „формулу Штайнмайера“. <…> Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну?» — цитирует Савченко RT.

В заключение она сказала, что все политики, поддерживающие проходящие на Украине протестные митинги, просто пытаются нарастить свой политический капитал.

Протесты на Украине начались из-за готовности президента Владимира Зеленского согласиться на так называемую «формулу Штайнмайера». Она предоставит особые права самопровозглашенным ЛНР и ДНР, если там пройдут выборы в соответствии с украинскими законами. 5-tv.ru ранее подробно рассказывал о «формуле Штайнмайера».