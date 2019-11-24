От веры в будущее до нищеты: 15 лет хаоса оранжевой революции на Украине

И вот на фоне всех этих новостей и событий сейчас на Украине заговорили о новом Майдане. В пятницу площадь Независимости в Киеве опять забурлила. И на минуту показалось, что нас ждет очередной виток противостояния. Тем более, что поводов для протестов там хватает.

Но все оказалось прозаичней… 15 лет назад 22-го ноября на Украине произошло событие, которое навсегда изменило ход политической истории «Незалежной». Тогда по всей стране прокатилась «оранжевая революция». А в обиход навсегда вошло украинское слово Майдан, говоря по-русски — площадь.

И если в 2004-м году, в ходе пробы пера, власть поменяется мирным путем, то потом случится Евромайдан. В 2014-м легитимного избранного президента свергнут уже силой и ценой жизней более сотни граждан страны. Украина погрузится в хаос гражданской войны и глубокого социально-экономического кризиса. Новейший путь украинцев вместе с Зеленским, пока тернист и полон неожиданностей. Страна идет в темноте на ощупь — сквозь время и пространство. И что с ней будет завтра, никто не знает.

Елена Норкунайте о целой эпохе, которая разделила жизнь Украины на — до и после.

С черными-черными мыслями члены «Черного комитета» под черными флагами — (запрещенными в России) — вышли в центр Киева и назначили новый Майдан. Это ноябрь, год 2019-й.

«Только Майдан — самый эффективный метод для решения всех украинских проблем!»

Черный комитет — это яркий националистический всплеск излучения той самой черной дыры области времени и пространства, в которую Украину будто засосало 15 лет назад. Под веселый американский хип-хоп. Это ноябрь, 2004-й.

«Была красивая революция, была яркая, добрая», — вспоминает народный депутат Украины Кирилл Куликов.

Киевлянин Кирилл Куликов с ностальгией вспоминает те чувства, с которыми он вышел на первый свой Майдан. Была вера — что народ может жить хорошо.

«Я закрыл свой офис — занимался инвестиционным бизнесом, сказал своим сотрудникам, что это моя личная позиция, никого я не принуждаю! Страна погрязла в коррупции до этого, и люди не хотели жить в этой коррупции», — поясняет депутат.

Со словами об ответственности власти и доверии к ней взошла яркая политическая звезда Юлии Тимошенко. В 2004-м она в команде Ющенко смело говорит по-русски.

«Я хочу, чтобы эту ответственность ощущали все политики, которые людей повели по этому пути. Мирная революция не съест своих детей», — уверенно заявляет тогда Тимошенко.

Оранжевая или газовая принцесса — мать украинской коррупции. За ее успехами с явной завистью следил соратник и соперник Петр Порошенко, позволявший себе лишь выкрики из толпы. Яркий оранжевый шарф — никого не должен смущать. В 2004-м Порошенко — народный депутат Украины, но в то же время владелец кондитерской фабрики и телеканала. В этом же году у «шоколадного короля» умирает мать, но политические амбиции — превыше всего.

«Очень многие поверили этой откровенной, примитивнейшей лжи! Потекут молочные реки, вы будете гулять по кисейным берегам. Это легкое восприятие популистского обмана — это болезнь украинского общества», — поясняет политолог Владимир Корнилов.

Над Майданом 2004-го витал стойкий запах апельсинов и ярко выраженный аромат роз. В центре Киева вместе с украинскими развевались флаги Грузии.

«На Майдане умерла постсоветская Украина. Цивилизационная воронка, в которую засосало страну… Я боюсь, что из нее уже Украине не выбраться», — уверен политолог Андрей Золотарев.

Политтехнологи позже раскроют карты и схемы новых цветных революций на постсоветском пространстве. Пятнадцать лет назад и грузинам, и украинцам казалось — улица роз или апельсинов единственно правильный демократический путь развития. В будущее — шли с оптимизмом.

«Если брать в общем оценку четвертого, 14-го и нынешнего периода, то в четвертом и 14-м люди жили небогато. Я определяю — с достатком, достаток разный, но был. Сейчас — нищие», — заявляет народный депутат верховной рады Украины (2006–2014гг.) Владимир Олейник.

«Люди не хотели умирать, люди хотели жить! К сожалению, до сих пор не ясно — кто расстреливал людей на Майдане. Истинных виновников не привлекли, отдуваются пешки», — поясняет депутат Куликов.

Кирилл Куликов после первого Майдана пошел на госслужбу, в органы внутренних дел Украины. Боролся с коррупцией, стал народным депутатом, но власть не оправдала надежд. На вопрос о европейской мечте украинцев — о достойных зарплатах, европейских пенсиях отреагировал крайне болезненно. Считает, надо разделять тех, кто мечтал о будущем, и тех — кто врал со сцены.

«Они хотели иметь страусиную ферму и ходить в страусиных туфлях, а люди, которые были на Майдане, хотели жить нормально, им просто надоело, что все облагается оброком», — считает Куликов.

Американское присутствие на Украине в 2014-м — уже очевидно. Здесь и вице-президент США Джо Байден — в главной роли, и Виктория Нуланд с выпечкой. Именно она позже заявит — на подготовку Евромайдана Вашингтон потратил пять миллиардов долларов. Эффективное вложение в многолетний проект США. Это уже определение госсекретаря Майка Помпео.

«Мы гордимся этим. Мы считаем, что делаем это во имя свободы в Европе, в мире, для безопасности украинцев», — заявляет госсекретарь.

Тот же Помпео сейчас требует публикации стенограмм разговоров Байдена и Порошенко. Под лозунгом энергетической независимости Украины от России, Байден-старший в 2014-м ввел в состав директоров нефтегазовой компании своего сына. И как куратор страны диктовал свои условия.

«Байден и партнеры получили свои 16,5 миллионов долларов. Это деньги граждан Украины. Они были получены преступным путем», — подчеркивает народный депутат Верховной Рады Андрей Дергач.

В 2014-м украинцам казалось, пришло время новых проевропейских героев. Но Юля Тимошенко еще в тюрьме заплела косу, села в инвалидное кресло и приехала на Майдан. Под тем же лозунгом — за свободу и политическую честность призвала стоять насмерть.

«Есть такая поговорка на Украине: бачили очи, что купляли, теперь ешьте, что повылазило. Грубовато, но правдиво! На Майдане что говорили — нет олигархам! И олигарха избрали», — говорит народный депутат верховной Рады Украины (2006–2014гг) Владимир Олейник.

Но все же 2014-й — это год Порошенко. Его тщеславия, самодовольства, лживых обещаний. К власти он пришел на крови сгоревших ни в чем не повинных людей в одесском доме профсоюзов и мирных жителей Донбасса, против которых развернули жестокую карательную операцию.

Досрочные выборы президента прошли на фоне масштабной силовой операции. Ну, а Петр Порошенко, не сомневаясь в собственной победе, продолжает делать политические заявления, в том числе и по этому вопросу.

«Антитеррористическая операция не может и не будет длиться два-три месяца, она будет длиться считанные часы», — уверенно заявлял тогда Порошенко.

Не будем слушать, что сказал Виталий Кличко, ставший мэром в том же 2014 году. Самое главное, что никто не сдержал предвыборных обещаний. В отношение Петра Порошенко в 2019 году возбуждено 13 уголовных дел. Чертова дюжина, которую он старательно игнорирует.

А европейская мечта по-прежнему только в интернете. Это онлайн мониторинговая система показывает, с какой скоростью Украина движется в Европу. Судя по цифрам, в самом плачевном состоянии — медицина. Евроскептики тут же сравнили «Пульс соглашения» с предсмертной кардиограммой.

Но надо отдать должное, в 2019-м жить на Украине стало веселее. Тимошенко снова уже трудно вспомнить в который раз, заплела косу и собирает под свои знамена отлученных в разное время от власти политиков, таких как Кличко и Яценюк. Все вместе они уходят в глухую оппозицию.

«Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию. Ну, вы в курсе… Словом, ждем вас на корпоративах… Можно со своим пианино», — заявила Зеленскому Юлия Тимошенко.

И Петр Порошенко рук не опустил. Свою новую партию назвал просто и со вкусом — ЕС.

«Партия имени Юли, партия имени Паши, партия имени Пети — это ж не идеологические партии. Это проекты! Те, кто управляет сегодня — управляют вахтовым методом: грабят и там — во Франции, Америке, Германии — видят свою перспективу, туда вывозят все», — заявляет депутат Олейник.

По той же схеме — кажется — работают новые украинские власти и их покровители.

«Они сейчас заняты дерибаном. Они теперь заняты тем, чтобы снова воровать деньги из бюджета, причем, с утроенной энергией, поскольку еще не наелись», — считает политолог Владимир Корнилов.

Кирилл Куликов в 2019-м остался самим собой. Он по-прежнему не может поверить, что у украинских Майданов были режиссеры и сценаристы. А его слова о силе народа и демократии, кажутся, просто наивными.

«Я, прежде всего, гражданин этой страны и киевлянин. Стремления людей были достойными. Ты никогда не спровоцируешь, не отдирижируешь выход ста тысяч людей, устремления которых были благими и добрыми», — уверен Куликов.

Все памятные даты в конце ноября следуют одна за другой. То ли день свободы прошел, то ли о достоинстве вспомнить надо… В этой неразберихе — еще и 85-я годовщина Голодомора… Обычно — свечи по случаю — зажигают 23 ноября, но в этом году — начали 22-го — в день Евромайдана… Да еще и с перфоманса символичного — «о тех, кто блуждает».