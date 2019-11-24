«Единая Россия» дала старт избирательной кампании в Госдуму

В субботу о будущем страны размышляли на съезде «Единой России». Он девятнадцатый по счету. На нем единороссы официально дали старт избирательной кампании. Через два года нас ждет голосование за новый состав Государственной Думы. По словам руководства партии, сейчас перед «Единой Россией» стоит задача сохранить политическое лидерство. Нужно определить приоритеты на ближайшее будущее, обновить руководящие органы и запустить новых проекты. Ключевая задача — повышение качества жизни граждан страны. Об этом говорил и президент страны, который прибыл на съезд. По мнению Владимира Путина, статус правящей партии, как принято назвать «Едро», заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить. Служить российскому народу.

«Прошу вас будьте партией лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы. Не дожидайтесь очередной прямой линии. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Ну вы же видите, знаете! То больничку покажут развалившуюся, то дети в пятую смену в школу ходят. На местах вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», — заявил Владимир Путин.

Сейчас важно сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам. Нужно, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни. Именно результаты, достигнутые ради россиян, а не слова или пустые обещания должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний. А еще «Единой России» необходимо меняться изнутри. Нужно сделать ее открытой для молодежи. Партия просто обязана делом доказать, что является эффективным «социальным лифтом» для тех людей, которые хотят служить родине.