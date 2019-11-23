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Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников

, 15:48 | Ниса Мурзанаева Видео 126

Президент выступил с приветственным словом на съезде, в котором отметил — у чиновников нет морального права «схалтурить».

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Российский лидер Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» призвал собравшихся «терзать и трясти» госслужащих в регионах. По словам президента России, единороссы должны обращать внимание чиновников на те проблемы, которые последние не замечают.

«Вы же видите, сами знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», — заявил глава российского государства.

Также российский лидер отметил, что «репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция, есть свои нравственные ориентиры внутри». По словам Владимира Путина, состоящие в партии люди не могут «что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом».

«Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее — и страну сдадут, такое было в нашей истории неоднократно», — сказал с трибуны президент РФ.

По мнению Владимира Путина, члены партии «Единая Россия» должны отстаивать свои «ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве проходит 19-й съезд партии «Единая Россия». В нем участвуют более двух тысяч человек.

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