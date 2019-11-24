«Спасибо Вам за страну!»: Путин вручил награды в Кремле выдающимся россиянам

В этот четверг в Кремле чествовали лучших из лучших. Там состоялась церемония вручения государственных наград.

Президент вручил ордена и медали за выдающиеся достижения в самых разных областях. Первыми звезды Героев России получили командир и второй пилот самолета «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Это они летом смогли посадить лайнер в чистом поле и спасли десятки жизней.

Высшую награду страны орден Святого апостола Андрея Первозванного вручили Александре Пахмутовой. По словам президента, она создала музыку, где звучит эпоха и песни, ставшие достоянием Отечества.

«Владимир Владимирович, спасибо, это высокая награда. Сегодня хочу пожелать вам (не всегда есть такая возможность, сегодня такая возможность есть), что Вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну. И поэтому мы не допустим, чтобы все было хуже, все должно быть хорошо. Талантливые люди, великолепная страна, и Вы это знаете и любите. Хочу пожелать Вам мужества, энергии. Мы Вам поможем всегда!» — подчеркнула Пахмутова.

Звание «Герой Труда России» присвоено видным государственным деятелям Магомедали Магомедову и Николаю Рыжкову. Они лично участвовали в решении сложнейших проблем страны в очень непростые времена. Орден за заслуги перед Отечеством первой степени получили дирижер Владимир Спиваков, актриса Татьяна Доронина и актер Александр Ширвиндт. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени удостоены знаменитый хоккеист Борис Майоров, легендарная фигуристка Ирина Роднина, прославленный исследователь Арктики Артур Чилингаров.

Орденом Святой великомученицы Екатерины в нашей стране награждают известных своей высокой духовно-нравственной позицией и милосердием граждан. Его по праву удостоена Наталья Солженицына, которая возглавляет русский благотворительный фонд. Орден «Александра Невского» дают за многолетнее служение стране. Среди прочих, его получили известный педиатр и хирург Леонид Рошаль, а также народная артистка России Александра Захарова. И уже после награждения Владимир Путин снова взял слово.

«Безусловно, хотелось бы ответить каждому из вас, кто здесь выступал, и есть что сказать. Но позволю себе только несколько слов. Александра Николаевна Пахмутова, выступая несколько минут назад, сказала: Вы (я, то есть) возглавляете великую, легендарную страну. Спасибо большое Вам всем за нашу страну», — поблагодарил награжденных президент.

И еще одно важное награждение состоялось в этот день в Кремле. На нем не было торжественных речей, улыбок и радости. Из рук президента ордена Мужества, присужденные посмертно, получили вдовы сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском.

«Прежде всего этой мой долг, но все-таки и почетная миссия выразить мои глубокие, искренние соболезнования. Именно почетная, потому что потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело. На мой взгляд важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства и оценку того, что делали и сделали ваши близкие», — сказал во время награждения Путин.

Глава государства подчеркнул, что погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию — защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг.